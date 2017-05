Auf B299: Unfall nach Sekundenschlaf

Der Rettungsdienst brachte die zwei Frauen nach dem Unfall in die Klinik. − Foto: pnp Der Rettungsdienst brachte die zwei Frauen nach dem Unfall in die Klinik. − Foto: pnp



Ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Traunsteiner Straße (B299) in Trostberg ereignet. Laut Angaben der Polizei war eine 70-jährige Trostbergerin mit ihrem Volkswagen in Richtung Altenmarkt unterwegs, als sie plötzlich in den Gegenverkehr geriet. Dabei prallte der Wagen frontal in das Auto einer 50-jährigen Tachertingerin. Die Frau gab an, dass wohl ein Sekundenschlaf der Grund für ihren Fahrfehler war. Durch den Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden ins Kreisklinikum Trostberg gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr Trostberg war mit 22 Kräften im Einsatz und musste die B299 zur Räumung kurzzeitig komplett sperren. − red