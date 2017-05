Zünftiger Bieranstich

| Foto: Brigitte Sojer - Foto: Brigitte Sojer



Tettenhausen. Die Wetterbedingungen waren perfekt für die Besucher, die am Eröffnungsabend des 125-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Tettenhausen ins große Festzelt gekommen waren. Mit dabei war jede Menge Politprominenz. "De 3 Zwidern" umrahmten den politischen Abend mit ihren frechen Liedern. Schirmherr und 1. Bürgermeister Herbert Häusl übernahm den Bieranstich, zwar routiniert, aber nicht gleich mit einem Schlag, und "a bisserl patzt hama a". Profi Bräu Bernhard Seiler stand ihm hilfreich zur Seite, während Staatsminister Dr. Marcel Huber das Ganze lieber aus sicherem Abstand beobachtete. Lesen Sie mehr in der Südostbayerischen Rundschau am Freitag, 19. Mai 2017.