Weltmeisterin Petra Hirsch will sich an europäische Spitze werfen

Als Weltmeisterin im Speerwurf bei der Hallen-WM durfte sich Petra Hirsch gestern im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Traunreut eintragen. Neben den Glückwünschen von Bürgermeister Klaus Ritter gab es von der Stadt Traunreut auch Blumen und eine kleine Finanzspritze für das Flugticket zu den Freiluft- Europameisterschaften Ende Juli in Dänemark. Die EM ist das nächste große Ziel der 52-Jährigen aus Haßmoning.

Mit dem WM-Titel bei den Senioren-Hallen-Weltmeisterschaften mit Winterwurf im südkoreanischen Deagu ist für Petra Hirsch ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit einer Weite von 34,40 Metern gewann sie im vergangenen März die Goldmedaille in der Klasse W 50. Eine Goldmedaille bei einer WM sei schon immer ihr Traum gewesen, schwärmte die Sportlerin des TuS Traunreut. Bei der Hallen-WM finden mit Ausnahme des Speer-, Diskus- und Hammerwurfs alle anderen Disziplinen in der Halle statt, erklärte sie.

Das Wurftalent von Petra Hirsch wurde früh entdeckt. Ihr ehemaliger Sportlehrer an der damaligen Carl-Orff-Grund- und Hauptschule Traunwalchen, Siegfried Ostler, habe sie ermutigt, ihr Talent über den Ballwurf hinaus zu entwickeln. "Speerwurf hat mir relativ gut gefallen und dabei bin ich dann auch geblieben." Dass ihr Rekord beim Werfer-Tag 1988 in Altötting mit 47,48 Metern bis heute nicht eingestellt wurde, darauf ist sie besonders stolz.

Petra Hirsch ist national und international seit Jahren in der Bestenliste vertreten. In den vergangenen zehn Jahren hat sie in ihrer Altersklasse zahlreiche Bayerische, Deutsche und Europa-Meistertitel errungen. Auf bayerischer Ebene hält sie seit zehn Jahren den Rekord und auf Bundesebene seit zwei Jahren. 2013 wurde sie in Spanien Europameisterin und im gleichen Jahr gewann sie die World-Masters-Games in Turin. Neben der Europameisterschaft im Juli hat sie ein weiteres und letztes großes Ziel vor Augen: Die Weltmeisterschaft. "Ansonsten habe ich alles durch."

