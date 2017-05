Mann die Treppe hinunter gestoßen: Bewährung

Ein 54-Jähriger Tachertinger schüttelte am Donnerstag vor dem Amtsgericht Traunstein immer wieder den Kopf, als Richter Maximilian Lermer im Prozess um einen Treppensturz das Urteil verkündete – zehn Monate Freiheitsstrafe mit vierjähriger Bewährungszeit wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung sowie als Bewährungsauflage 1000 Euro Schmerzensgeld an den 58-jährigen Wohnungsnachbarn.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein Vorfall am 30. Oktober 2016 kurz vor Mitternacht. Der Angeklagte soll seinen Nachbarn, der aus dem Wäschekeller in dem Mehrfamilienhaus in Tacherting zurück in seine Wohnung ging, beschimpft und rückwärts eine Holztreppe hinuntergestoßen haben. Der 58-Jährige überschlug sich, landete auf dem steinernen Treppenabsatz und trug eine Kopfplatzwunde, eine Oberarmquetschung und Prellungen an Kopf und Wirbelsäule davon.

Der Angeklagte beharrte auf seiner Unschuld. Der 58-Jährige sei betrunken gewesen und ohne sein Zutun gestürzt. Als Beweis hatte er kurzfristig das Schreiben eines "Alibizeugen" präsentiert. Allerdings schilderte dieser einige Details anders als der Angeklagte. "Lügen will gelernt sein. Trotz acht Verurteilungen und Gerichtserfahrung haben Sie noch nicht gelernt, wie man lügt", unterstrich Richter Maximilian Lermer im Urteil. − kdEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 19. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.