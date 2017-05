Traktor kippt nach Unfall um und verliert 8000 Liter Bio-Gülle

Rund 8000 Liter Bio-Gülle hat das Traktor-Gespann bei dem Unfall verloren. − Foto: FDL/AKI Rund 8000 Liter Bio-Gülle hat das Traktor-Gespann bei dem Unfall verloren. − Foto: FDL/AKI



Härtetest für den Geruchssinn der Einsatzkräfte: Am Donnerstagabend ist gegen 19.30 Uhr bei Chieming (Landkreis Traunstein) ein Traktor samt Anhänger nach einem Unfall umgekippt und hat dabei 8000 Liter Bio-Gülle verloren. Die Polizei such nun nach einem Sattelzug, der in den Unfall verwickelt war.

Der Traktor fuhr auf der Laimgruber Straße in Richtung Chieming. Kurz hinter Sondermoning kam ihm ein weißer Sattelzug entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 22- jährige Traktorfahrer musste auf das Bankett ausweichen. Dort kam das Gespann aus dem Gleichgewicht, der Gülleanhänger kippte um und brach. Der Inhalt von rund 8000 Litern Bio-Gülle entleerte sich auf die Straße und die angrenzenden Felder.

Dabei entstand laut Polizei beträchtlicher Flurschaden. Bei dem Schaden am Anhänger handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Das Kennzeichen des Sattelzuges ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Traunstein bitte um Hinweise unter 0861/98730. − pnp