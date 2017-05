Unfallopfer: Bankerl am Chiemsee

Eine Ruhebank als Unfallopfer: Ein Mazdafahrer kam von der Straße ab und landete an einem Baum und einer Bank am Uferweg. − Foto: FDL/Aki Eine Ruhebank als Unfallopfer: Ein Mazdafahrer kam von der Straße ab und landete an einem Baum und einer Bank am Uferweg. − Foto: FDL/Aki



Ein paar Hecken und eine Ruhebank mussten dran glauben, aber sonst endete eine Unfall am Donnerstagnachmittag in Seebruck, Landkreis Traunstein, glimpflich. Ein Mazda-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Traunsteiner Straße aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr ein paar Hecken, ehe er an einen Baum prallte und auch eine Ruhebank auf dem Chiemsee-Uferweg erwischte.

"Nicht auszudenken, wenn zum dem Unfallzeitpunkt Fußgänger auf dem Geh- und Radweg unterwegs gewesen wären oder Besucher des Chiemseeufers die Sonne auf der Parkbank genossen hätten", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. So wurde nur der Autofahrer leicht verletzt. Er wollte jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr aus Seebruck regelte den Verkehr und säuberte die Unfallstelle. − redi