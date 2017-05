Fest-Wehr muss ausrücken: Lkw brennt bei Tettenhausen

Mit reichlich Schaum musste die Feuerwehr Tettenhausen den Laster löschen. − Foto: FDL/Lamminger Mit reichlich Schaum musste die Feuerwehr Tettenhausen den Laster löschen. − Foto: FDL/Lamminger



In Flammen ging am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein Anhänger eines Lkw auf. Auf Höhe des Strandbades in Tettenhausen bemerkte der Fahrer Rauch. Als er stehen blieb und nachsehen wollte, fingen beide hinteren Reifen Feuer.

Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Tettenhausen – die noch bis Sonntag ihr 125-jähriges Bestehen feiert –, Taching und Waging rückten mit etwa 50 Mann sofort aus. Bereits beim Anfahren war eine schwarze Rauchwolke sichtbar. Unter schwerem Atemschutz und Einsatz von Schaum konnte man das Feuer nach etwa einer halben Stunde ablöschen. Sicherheitshalber wurde noch die Ladung, die aus lauter Kartons bestand, teilweise abgeladen, um ein Entflammen der Kartons durch die entstandene große Hitze zu verhindern.

Der Sachschaden am Anhänger dürfte erheblich sein, verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Laufen hat den Vorfall aufgenommen. Die TS26 blieb während der Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. − red