Drei Gaudinockerl, eine Bühne: Knedl&Kraut in Tettenhausen

Am zweiten Festtag anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Tettenhausen war Lachmuskelkater angesagt und im Festzelt gab es kaum noch Platz. Jung und Alt waren gekommen, um ein uriges, alpenländisches Musiktrio mit historischen Instrumenten und Trachten zu erleben: "Knedl&Kraut", ein pfiffiges Männertrio, das mit originellen Ideen für Sinn und Unsinn und durchaus intelligentem "Schmarrn" das gemischte Publikum durch die Bierbänke restlos begeisterte.

Sie nennen sich bescheiden "Wirtshausmusi" und bringen die Bauernstube gleich selber mit, schließlich spielt es sich in den eigenen zwei Wänden doch am besten. "Knedl&Kraut" – ein Name der zwar in sich rund ist, aber ziemlich durcheinander klingt – passt maßgeschneidert zu den drei "Gaudiburschen", die unterschiedlicher gar nicht sein können.

Da ist zu einem der Multiinstrumentalist Jürgen Johann Lex – besser bekannt unter seinem Spitznamen "Juri". Der verleiht der Truppe den gewissen Intellekt. Der ehemalige Gymnasial- und Waldorflehrer ist schon seit längerem ins Showgeschäft "übergelaufen" und zeigt nach schulmeisterhafter Etikette seine unglaubliche Begabung als Geigen-Genie.

Toni Bartl, der zweite im Bunde des "gspaßigen" Trios, versteht es mit seinem handwerklichen Geschick – er ist gelernter Kfz-Mechaniker – Alltagsgegenstände so zu verändern, dass daraus witzige Musikinstrumente mit erstaunlichen Klangeigenschaften entstehen. Daniel Neuner, das dritte Gaudinockerl, verkörpert wohl den "Schweinsbraten" bei "Knedl&Kraut" mit seinem unglaublichen urbayerischen Charme in spitzbübischer Manier.

