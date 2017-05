Kliniken Südostbayern AG auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung

Sie informierten bei der Bilanzpressekonferenz über die Entwicklung der Kliniken Südostbayern (von rechts): die Landräte Georg Grabner und Siegfried Walch, Vorstandsmitglied Elisabeth Ulmer, Medizinischer Direktor Dr. Stefan Paech und Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. Sie informierten bei der Bilanzpressekonferenz über die Entwicklung der Kliniken Südostbayern (von rechts): die Landräte Georg Grabner und Siegfried Walch, Vorstandsmitglied Elisabeth Ulmer, Medizinischer Direktor Dr. Stefan Paech und Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher.



Die Kliniken Südostbayern AG ist weiter auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung. Das Unternehmen in der Trägerschaft der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land verringerte sein Defizit im vergangenen Jahr stark auf rund 600 000 Euro. 2015 war der Fehlbetrag noch bei 3,3 Millionen Euro gelegen. "Das Gröbste haben wir hinter uns", stellte Georg Grabner, Landrat des Berchtesgadener Landes, am Freitag beim Bilanzpressegespräch im Poststall in Teisendorf fest; es schloss sich an die nichtöffentliche Hauptversammlung an.

"Wir standen mit dem Rücken zur Wand und kurz vor der Insolvenz", erinnerte der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch an das Jahr 2014, als das Kliniken-Defizit rund 8,8 Millionen Euro betragen hatte und die beiden Landkreise zehn Millionen Euro zuschießen mussten. "Damals haben wir uns entschieden, die kommunale Trägerschaft und die sechs Standorte zu erhalten", blickte Walch zurück, "dass uns das ohne Entlassungswellen und ohne Teilverkäufe gelingen würde, das hätte uns vor zwei Jahren keiner geglaubt."



"Sechs Kliniken in zwei Landkreisen zu betreiben, ist eine Monsteraufgabe": Hier der Krankenhaus-Standort in Trostberg. −F.: san, tt "Sechs Kliniken in zwei Landkreisen zu betreiben, ist eine Monsteraufgabe": Hier der Krankenhaus-Standort in Trostberg. −F.: san, tt



"Operativ schreiben wir schwarze Zahlen", führte Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher aus und fügte hinzu: "Wir sind wieder investitionsfähig." Das sei auch wichtig, schließlich müssten die Kliniken Südostbayern wieder viel Geld in die Hand nehmen, unter anderem um die IT-Strukturen auf Vordermann zu bringen und die bauliche Entwicklung der sechs Häuser voranzutreiben.

Gretscher machte wie die beiden Landräte keinen Hehl daraus, dass der Weg in den vergangenen Jahren kein leichter war. Grabner sprach von einem "harten Konsolidierungsprozess". "Doch er war nötig, um die Kliniken wieder auf eine Basis zu stellen, die zukunftsfähig ist", meinte er. Möglich sei das alles nur durch eine "großartige Gemeinschaftsleistung" geworden. Das Erreichte könne auch als Signal an die Mitarbeiter verstanden werden, sagte Walch. "Die Arbeitsplätze sind gesichert", bilanzierte er. Mehr noch: Die Mitarbeiterzahl soll wieder wachsen. Aktuell beschäftigen die Kliniken Südostbayern 3700 Menschen und sind damit bereits der größte Arbeitgeber in der Region.

Dass auch die Bevölkerung Vertrauen in die Kliniken habe, das belege die erneut um zwei Prozent gestiegene Patientenzahl, sagte Grabner und ergänzte: "Es zeigt sich immer mehr, dass die Fusion richtig und wichtig war." Die fünf Häuser Traunstein, Trostberg, Freilassing, Bad Reichenhall und Berchtesgaden hatten sich im Sommer 2009 zur gemeinnützigen Aktiengesellschaft Klinken Südostbayern zusammengeschlossen, später kam noch das Ruhpoldinger Vinzentinum als sechster Standort hinzu.

Die guten Zahlen, mahnte Grabner, würden natürlich nicht bedeuten, dass man sich jetzt zurücklehnen könne. "Wir werden die Anstrengungen beibehalten müssen", mahnte er. Er bezeichnete es als "Monsteraufgabe", sechs Kliniken in zwei Landkreisen zu betreiben. Dem pflichtete Dr. Gretscher bei. "Es liegt noch ein hartes Stück Arbeit vor uns." Dennoch rechnet er damit, dass die "schwarze Null", wie geplant, bis Mitte 2018 zu schaffen ist. - san

