Hoffnung auf zwei neue Cafés

Im Altstadthaus am Vormarkt 28 in Trostberg soll ein Laden-Café entstehen. −F.: luh Im Altstadthaus am Vormarkt 28 in Trostberg soll ein Laden-Café entstehen. −F.: luh



In Trostberg könnten bald zwei Cafés eröffnen. Dem Bauausschuss des Stadtrates wurde ein Antrag von Peter Sommer vorgelegt, der das Erdgeschoß des Altstadthauses am Vormarkt 28 als ein Laden-Café nutzen will. Dort sollen weiterhin Antiquitäten verkauft und mittendrin Gäste bewirtet werden.

Ein weiteres Vorhaben wird erst im Spätsommer konkreter: Die beiden Betreiberinnen des ehemaligen Cafés "Schöne Helene", Claudia Gschwendtner und Eva Maria Schwitteck, planen eine Wiedereröffnung – allerdings in anderen Räumen an der Hauptstraße.

"Es wäre nur begrüßenswert, wenn wieder Leben einzieht", sagte Bürgermeister Karl Schleid in der öffentlichen Sitzung. Das ehemalige Ströber-Haus am Vormarkt liegt im Sanierungsgebiet "Trostberg Altstadt I" und ist als Einzeldenkmal innerhalb des geschützten Ensembles von Trostberg erfasst. Bei der Instandsetzung ist deshalb auf die Vorgaben des Denkmalschutzes zu achten. Für die Nutzung als Café muss laut Verwaltung außerdem ein zweiter Rettungsweg hergestellt werden. Dies könne auf einer Teilfläche des benachbarten Grundstücks (Hotel "Zur Post") realisiert werden. Die Gestaltung des Zugangs ist mit der Stadt noch abzustimmen.