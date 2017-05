"AUTOT": Hölzernes Wortspiel gibt Rätsel auf

Dort, wo ab 2020 Autos aus dem Aubergtunnel rollen sollen, haben Unbekannte mit gerodeten Ästen den Schriftzug "AUTOT" auf den Hang gelegt. Nicht nur die vorbeifahrenden Autolenker stehen vor einem Rätsel. - Foto: Thois Dort, wo ab 2020 Autos aus dem Aubergtunnel rollen sollen, haben Unbekannte mit gerodeten Ästen den Schriftzug "AUTOT" auf den Hang gelegt. Nicht nur die vorbeifahrenden Autolenker stehen vor einem Rätsel. - Foto: Thois



So richtig schlau wird niemand aus dem Schriftzug: "AUTOT" steht seit ein paar Tagen an der Stelle, an der in Altenmarkt in drei Jahren erstmals Autos aus dem neuen Aubergtunnel rollen sollen. Unbekannte haben die fünf Buchstaben aus den Resten der Rodungsarbeiten am Hang des Aubergs neben dem "LiBella/Bergwerk" ausgelegt – und stellen damit nicht nur die vielen auf der B299 vorbeifahrenden Autofahrer von ein Rätsel.

"Da kann man wirklich nur spekulieren", sagt Herbert Lainer. Vielleicht wollten die Urheber, über die bislang nichts bekannt ist, ja nur dokumentieren, was dort entsteht, formuliert der Geschäftsleiter der Gemeinde eine mögliche Theorie – "und ihnen ist beim Wort ,Autotunnel‘ das Material ausgegangen..."

Natürlich sei es auch denkbar, dass hier Gegner des 60-Millionen-Euro-Verkehrsprojekts am Werk waren, erklärt Josef Kaiser vom Staatlichen Bauamt Traunstein. Als ihn die Heimatzeitung am Freitag am Telefon erreichte, wusste er noch nichts vom Äste-Graffito am künftigen Tunnelausgang. "Aber ,AUTOT‘ könnte natürlich ein Wortspielversuch mit ,Auto‘ und ,tot‘ oder ,Auberg‘ und ,tot‘ sein."

Zu der Aktion bekannt hat sich jedenfalls noch niemand, weder Tunnelbefürworter, noch Personen, die durch die Ortsumfahrung vor allem Naturzerstörung und weitere Verkehrszunahme befürchten.

Man wisse auch nicht, ob das Ganze überhaupt etwas mit dem Tunnelbau zu tun hat. "Es ergibt jedenfalls keinen Sinn. Und unsere Straßenmeisterei wird das auch baldmöglichst entfernen", sagt Josef Kaiser.

