Rumänisch-orthodoxe Kirche als Heimat für alle Menschen

Vor eineinhalb Wochen haben rumänische Zimmermänner begonnen, die rumänisch-orthodoxe Holzkirche in Traunreut (Lkr. Traunstein) aufzubauen. Tagtäglich lockt die Arbeit der nach alter Tradition arbeitenden Experten Schaulustige an. Bis das Gotteshaus endgültig steht, wird es noch zwei bis drei Monate dauern. Geplant ist die Weihe des Gotteshauses am 8. Oktober.

"Jeden Tag kommen Leute vorbei, bleiben stehen, sehen den Arbeitern zu und fotografieren", freut sich Pfarrer Konstantin Bartok über das große Interesse an dem imposanten Holzbau, der gerade an der Siebenbürgener Straße im Wohngebiet Walchenfeld aufgebaut wird. So erfüllt die Kirche schon jetzt die Erwartungen des Pfarrers: "Die Menschen sollen hier zusammenkommen und sich wohlfühlen, es soll eine Heimat für alle Menschen werden."

In Rumänien wurden die aus Fichten und Eiche geschnittenen Balken für den jetzigen Aufbau vorbereitet, kunstvolle Schnitzereien ausgeführt und dann alles für den Transport nach Traunreut verladen. Mitte vergangener Woche begannen dann fünf Zimmerer mit ihrer Arbeit auf dem Grundstück an der Siebenbürgener Straße. Die Experten sind nicht zum ersten Mal für ein solches Projekt in Deutschland im Einsatz: "Sie haben vorher vergleichbare Holzkirchen in Bonn und München aufgebaut", so Pfarrer Bartok.

In Traunreut werden die Zimmerer täglich von Mitgliedern der rumänisch-orthodoxen Gemeinde unterstützt und auch der Pfarrer legt selbst mit Hand an. Zwei bis drei Monate wird es aber trotzdem noch dauern, bis das 24 Meter lange, acht Meter breite und bis zur Turmspitze 23 Meter hohe Gotteshaus endgültig steht. "Es wird schließlich nach alter Handwerkskunst gefertigt, also keine Nägel verwendet, sondern alles mit Holzverbindungen aufgebaut. Dabei ist sehr viel Handarbeit nötig, die die Mitarbeiter dieser traditionsreichen rumänischen Firma beherrschen, die aber auch viel Zeit kostet", so Bartok.

Am Ende sollen 170 Menschen in dem Gotteshaus Platz finden. Diesen Platz wird Bartok auch benötigen, gehören seiner Gemeinde doch rund 1000 Mitglieder aus dem ganzen Landkreis Traunstein an und es kommen regelmäßig Gläubige aus weiterer Entfernung: "Ich sehe es an den Autokennzeichen, dass sie aus Altötting, Rosenheim und sogar Braunau zu uns kommen. Es gibt zwar auch anderswo rumänisch-orthodoxe Gemeinden, aber sie haben keine Kirche." Für sie alle soll die neue Holzkirche zur Heimat werden. Das gelte auch für Katholiken und Protestanten, die schon jetzt immer wieder zu den Traunreuter Gottesdiensten kommen.

