Motorradfahrer aus Österreich fliegt aus der Kurve

Ein 43-jähriger Österreicher ist bei einem Motorradunfall am Sonntag bei Schnaitsee, Landkreis Traunstein, mittelschwer verletzt worden. Zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern – alle mit Salzburger Kennzeichen – war er gegen 13.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Schnaitsee und der B304 auf Höhe Rinkertsham unterwegs. Augenzeugen berichten, dass sie schon am Ortsende von Schnaitsee mit hohe Geschwindigkeit Autos überholt hatten. Der erste und der dritte Motorradfahrer meisterten eine Kurve, so die Trostberger Polizei, der mittlere kam jedoch ins Schlingern, wurde aus der Kurve getragen und fuhr ein Verkehrsschild nieder. Er stürzte und blieb im angrenzenden Feld liegen.

Der 43-Jährige war ansprechbar und wurde mittelschwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Da in Schnaitsee zur gleichen Zeit die Einweihung das neue Rot-Kreuz-Haus eingeweiht wurde, waren die BRK-Helfer schnell vor Ort, ebenso die Schnaitseer Feuerwehr, die den Verkehr regelte. − red