2500 Trachtler von Gauverband I pilgern nach Maria Eck +++ Fotos

Ihren Dank zur Gottesmutter Maria nach Maria Eck getragen haben die Trachtler aus dem Gebiet zwischen Rupertiwinkel, Mangfall und Inn-Salzach am Sonntagvormittag.



Mit idealem Pilgerwetter wurden die knapp 2500 Wallfahrer aus den Vereinen des Gauverbandes I am Sonntag bei ihrer 67. Trachtenwallfahrt nach Maria Eck (Landkreis Traunstein) für ihr gemeinsames Glaubensbekenntnis belohnt. Pünktlich um 9 Uhr setzte sich der lange Zug der Trachtlerinnen und Trachtler in Siegsdorf in Bewegung und 97 Vereinsfahnen sowie knapp 2500 Frauen und Männer, Buam und Dirndl schlossen sich dem Siegsdorfer Wallfahrerkreuz und der Gauvorstandschaft an und machten sich betend auf den langen Weg hinauf nach Maria Eck.

Am Freialtar unterhalb des Klosters wurden die Wallfahrer und einige hundert Besucher mit donnerndem Salut von den Weihnachtsschützen aus Ettenberg/Berchtesgaden empfangen. Bruder Franz vom Kloster Maria Eck und Gauvorstand Peter Eicher freuten sich, dass sich auch im Jubiläumsjahr "100 Jahre Patrona Bavaria" wieder so viele Trachtler auf den Weg gemacht, und ihre Bitten, aber auch ihren Dank zur Gottesmutter Maria nach Maria Eck getragen hatten.

Pfarrer Ernst Kögler aus Bad Feilnbach erinnerte die Trachtler in seiner Predigt an die Chiemgauer Bauern, die vor über zweihundert Jahren für ihren Glauben und ihre Heimat gekämpft und den Abriss der Wallfahrtskirche Maria Eck verhindert hatten. Mit dem Kernsatz des Evangeliums: "Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist - und Gott was Gottes ist" rief er auf, gemeinsam für Glauben und Heimat einzutreten, selber in der Gesellschaft aktiv zu werden, und die Politik an die vor Jahrhunderten mühsam erkämpfte Trennung von Staat und Kirche zu erinnern.

Musikalisch umrahmt wurde der festliche Wallfahrtsgottesdienst bestens von der Musikkapelle Nußdorf/Chiemgau, die auch anschließend im Klosterbiergarten für Unterhaltung sorgte.

