125 Jahre Feuerwehr Tettenhausen – Jubiläumsausklang mit über 80 Vereinen und rund 3000 Gästen +++ Fotos

| Foto: Brigitte Sojer - Foto: Brigitte Sojer



Am Wochenende fanden die Höhepunkte zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Tettenhausen statt. Am Samstag gedachte die Wehr ihrer Verstorbenen bei einem Gedenkgottesdienst und zum Grande Finale am Sonntag fand der Festumzug mit Gottesdienst statt. Mehr lesen Sie in der Montagsausgabe, 22. Mai 2017, der Südostbayerischen Rundschau.