Zu viel Deo versprüht: Brandalarm an Realschule Traunreut

Der Drehleiterwagen war ebenfalls vor der Schule angerückt. − Foto: hr Der Drehleiterwagen war ebenfalls vor der Schule angerückt. − Foto: hr



Ein Brandalarm wurde am Montagmittag an der Walter-Mohr-Realschule in Traunreut (Lkr. Traunstein) ausgelöst. Auslöser war offenbar zu eifriger Gebrauch von Deo-Sprays in der Turnhalle neben der Schule, wie Traunreuts Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Erhard vor Ort erklärte. Der Spraynebel hatte einen Rauchmelder in der Bubenumkleide der Turnhalle ausgelöst.

Passiert ist also letztlich nichts. Die Schüler bekamen zum Unterrichtsende aber ein Schauspiel vor dem Pausenhof geboten, nachdem die Wehr wegen der Größe des Objekts und den vielen Schülern vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann angerückt war.

Nachdem die Brandmeldeanlage deaktiviert worden war, konnten die Floriansjünger sowie Polizei und ein Rettungswagen vom BRK wieder abrücken. − hr.