Polizei Traunstein: Aus grün wird blau

Im neuen, blauen Outfit (von links): Polizeihauptmeister Johann Harrer, Polizeihauptkommissar Christoph Abfalter, Dienststellenleiter Polizeioberrat Rainer Wolf, Polizeikommissar Johannes Rasp, Polizeikommissar Stefan Riedl und Polizeihauptkommissar Klaus Obermeier. − F.: Polizei Im neuen, blauen Outfit (von links): Polizeihauptmeister Johann Harrer, Polizeihauptkommissar Christoph Abfalter, Dienststellenleiter Polizeioberrat Rainer Wolf, Polizeikommissar Johannes Rasp, Polizeikommissar Stefan Riedl und Polizeihauptkommissar Klaus Obermeier. − F.: Polizei



Nach längerer Vorbereitungszeit ändert sich ab sofort das Erscheinungsbild der Traunsteiner Polizei: Aus grün wird blau.

Seit dem 1. März werden die Polizisten in Bayern sukzessive mit der neuen Uniform ausgestattet. Die Ausstattung wird bis Mitte 2018 abgeschlossen sein. Seit dieser Woche ist nun die Traunsteiner Polizei mit der blauen Uniform ausgerüstet. Neben der neuen Farbe begeistern die Beamten vor allem die Funktionalität und Hochwertigkeit der neuen Dienstkleidung. Angelehnt an das Modell der österreichischen Polizei hatten sich Testträger mit großer Mehrheit für diese Variante entschieden. Damit hat die bisherige grüne Uniform ausgedient. Eines werde sich jedoch auch mit der neuen Farbe nicht ändern, versichert die Polizei: "Auch in Zukunft werden die Traunsteiner Beamten für ihre Bürger Partner für die Sicherheit sein." − red