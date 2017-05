Ganz schön gestichelt

| Foto: Katharina Ertl - Foto: Katharina Ertl



Die Bienenstiche 2017, ein Kabarett der Heimatbühne Tittmoning e.V., standen ganz im Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und dem Schließen von Kompromissen. Unter dem Motto "Bienenstiche 4.0" konnte sich der Zuschauer zunächst wenig Konkretes vorstellen. Aber bald wurde klar, dass es einfach ganz wie immer ein buntes Feuerwerk aus Theater, Lyrik und Musik war, in dem große und kleine politische Themen aufs Korn genommen wurden. Und so durfte auch ein Maulwurf zu Wort kommen, der seinen Unterschlupf aufgeben muss, weil dort ein Kiebitzpaar einzieht, das von einer gewissen Großbaustelle bei Abtenham von seinem Wohnort vertrieben worden. Beim Bau seiner neuen Behausung in der Au scheitert der Maulwurf dann an der Bürokratie. Stichwort. Hochwassersicher.

