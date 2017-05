Drei Tote bei Unfall: Mann vor dem Amtsgericht Traunstein

Mit diesem Transporter prallte der Angeschuldigte in den Opel, in dem im Juni 2016 drei Slowaken ums Leben kamen. − Foto: FDL/Lamminger Mit diesem Transporter prallte der Angeschuldigte in den Opel, in dem im Juni 2016 drei Slowaken ums Leben kamen. − Foto: FDL/Lamminger



Nach einem schrecklichen Verkehrsunfall mit drei Toten Ende Juni 2016 in Chieming (Lkr. Traunstein) muss sich am Mittwoch ein 25-jähriger Mann aus Eggstätt vor dem Amtsgericht Traunstein verantworten. Er war frühmorgens mit seinem Transporter auf der Staatsstraße 2095 in Egerer in die Fahrerseite eines Opel geprallt, dessen Fahrer ihm beim Linksabbiegen von der Poststraße die Vorfahrt genommen hatte. Der 24-jährige Opel-Fahrer und ein 36-Jähriger auf der Rücksitzbank starben noch an der Unfallstelle, die 24-jährige Beifahrerin nach erfolgreicher Reanimation im Krankenhaus. Die drei Slowaken waren auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in Eggstätt gewesen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige in der Tempo-70-Zone um 40 km/h zu schnell gefahren war. Deshalb wirft ihm die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung in drei Fällen vor. Das Urteil soll noch am Mittwoch fallen, die Heimatzeitung wird ausführlich berichten. − rse