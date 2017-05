Stipendiatin bei MdB Bärbel Kofler: Im Dirndl zurück in die USA

Fesches Dirndl: US-Stipendiatin Cassidy Whittle mit MdB Bärbel Kofler im Wahlkreisbüro in Traunstein. Fesches Dirndl: US-Stipendiatin Cassidy Whittle mit MdB Bärbel Kofler im Wahlkreisbüro in Traunstein.



Eine Woche lang hat Cassidy Whittle, Stipendiatin aus dem US-Bundesstaat Georgia, die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler in ihrem Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land begleitet. Die 21-jährige US-Amerikanerin nimmt am Internationalen Parlaments-Stipendium (IPS) des Bundestags teil. Das fünfmonatige Programm beinhaltet auch ein dreimonatiges Praktikum im Berliner Abgeordnetenbüro von Kofler. Seit Jahren nimmt die heimische Abgeordnete an dem Programm teil, das jeweils 120 jungen Menschen die Arbeit des Bundestages näher bringt. Teil des Programms ist immer auch ein Besuch im Wahlkreis, um die tägliche Arbeit der Abgeordneten außerhalb Berlins kennen zu lernen.

In ihrer Woche im Wahlkreis begleitete die Stipendiatin Kofler auf Terminen und unterstützte die Mitarbeiterinnen im Wahlkreisbüro bei der Arbeit. Es blieb genügend Zeit, um sich beispielsweise auch mit den bayerischen Kleidungs-Gepflogenheiten vertraut zu machen: "Ich wollte schon immer ein Dirndl, und jetzt habe ich mir in Traunstein endlich ein schönes kaufen können", so Cassidy Whittle. − red