Junger Drohnenforscher aus Seeon (18) sahnt Preise in Amerika ab

Der Seeoner in Kalifornien im Mittelpunkt: Tassilo Schwarz läuft mit seinen Auszeichnungen bei der Preisverleihung in Los Angeles über die Bühne, um sich den nächsten Award abzuholen, der ihm die Teilnahme an einem Wettbewerb in China sichert. − Foto: Society for Science & the Public Der Seeoner in Kalifornien im Mittelpunkt: Tassilo Schwarz läuft mit seinen Auszeichnungen bei der Preisverleihung in Los Angeles über die Bühne, um sich den nächsten Award abzuholen, der ihm die Teilnahme an einem Wettbewerb in China sichert. − Foto: Society for Science & the Public



Zwischen zwei Abiturprüfungen ist der Traunreuter Gymnasiast Tassilo Schwarz nach Amerika geflogen und hat beim weltgrößten Wettbewerb für Jungforscher gleich reihenweise Preise abgeräumt. Jetzt soll sogar ein Asteroid nach ihm benannt werden.

Es läuft gerade bei Tassilo Schwarz aus Seeon. Nach acht Jahren am Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut hat der 18-Jährige die schriftlichen Abiturprüfungen hinter sich gebracht: "Bisher ging es mir dabei ganz gut." Sogar sehr gut schätzt er seine Leistungen im Physik-Test ein, den er am 12. Mai geschrieben hat. Kein Wunder, die Lehre von der Natur ist seine Passion. Der 18-Jährige hat sich in letzter Zeit vor allem mit Flugdrohnen beschäftigt und ein System entwickelt, wie man diese am Himmel erkennen und ihre Position bestimmen kann, wenn sie in einen Luftraum einfliegen. Dabei nehmen zwei Digitalkameras den Luftraum in Stereo auf. Eine ausgefeilte Software ermittelt die Position eindringender Flugobjekte und verfolgt ihre Flugbahn. Das System ist auch in der Lage, Drohnen beispielsweise von Vögeln zu unterscheiden. Im Notfall kann es schnell reagieren, was etwa für die Luftsicherheit an Flughäfen wichtig sein könnte.

Mit dieser Erfindung hat er 2016 den Preis von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" gewonnen und den 2. Platz des europäischen "Jugend forscht"-Wettbewerbs in Brüssel geholt. Doch damit nicht genug: Nach der letzten schriftlichen Abiturprüfung ging es für ihn nicht zurück nach Hause, um sich auf die mündlichen Tests vorzubereiten, sondern er musste die Koffer packen. Denn schon am nächsten Morgen um 7 Uhr startete sein Flug nach Amerika zum weltgrößten Wettbewerb für Nachwuchsforscher. Weil er für die Präsentation dort einen leistungsstarken Rechner benötigte, nahm er seinen 13 Kilogramm schweren PC aus Seeon mit. Damit der Computer während des Fluges keinesfalls beschädigt wird, steckte er ihn ins Handgepäck: "Und damit stand ich dann nach der Ankunft zwei Stunden in der Warteschlange." Bei Einreisen in die USA werden auch so vielversprechende Jungforscher genau unter die Lupe genommen.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch auf Seite 3 Ihrer Heimatzeitung.