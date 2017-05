Kunstmeile Trostberg '17: Die Weitergabe des Feuers +++ Fotos

"Pieta (Die erwachte Sexualität)", Ausschnitt aus dem Ölgemälde von Stefan Birkel im Postsaal. − Fotos: Andreas Falkinger "Pieta (Die erwachte Sexualität)", Ausschnitt aus dem Ölgemälde von Stefan Birkel im Postsaal. − Fotos: Andreas Falkinger



Da Vincis "Mona Lisa" ist Kunst. Natürlich. Michelangelos "David"? Klar. Van Goghs "Sonnenblumen"? Selbstverständlich. Da besteht in der Rezeption breiter gesellschaftlicher Konsens. Beuys‘ "Fettecke"? Langsam scheiden sich die Geister. Warum bezahlt jemand für Gerhard Richters "Abstraktes Bild" 41 Millionen Euro? Und was hat all das mit der Kunstmeile Trostberg '17 zu tun?

Zeitgenössische Kunst, der zeitgenössische Künstler wird grundsätzlich infrage gestellt. Harte Bandagen. Mit jeder Arbeit, mit der er an die Öffentlichkeit geht, muss er seine Herangehensweise rechtfertigen, seine individuelle Könnerschaft beweisen. So wie sich der Künstler dem öffentlichen Diskurs stellt, so stellt sich auch die Kunstmeile dem Urteil der Öffentlichkeit. Das Organisationsteam besetzt die prominentesten Plätze in der Stadt mit Kunst und konfrontiert damit auch Menschen, in deren Lebenswirklichkeit Skulpturen oder Klangplastiken eine eher nachgeordnete Rolle spielen. Die Werke bieten Chancen für Dialoge. Die vornehmste Aufgabe der Kunst wird erfüllt.

Die große Leistung der Kunstmeile Trostberg '17 ist es, Vielfalt in einem komprimierten Rahmen abzubilden. Die spezielle Atmosphäre der einzelnen Ausstellungssektionen bringt den Betrachter in immer neue Ausgangssituationen. Hier die pralle Fülle mit all den Gemälden, Grafiken, Installationen und Skulpturen im Postsaal. Dort die dezente, pointierte Präsentation im Atrium des Stadtmuseums, wo Kunst Raum zum Atmen bekommt. Der Skulpturenpark auf dem Begegnungsplatz zwischen Alz und Kanal, wo sich Kunst und Natur harmonisch vereinen und der Betrachter zur Ruhe kommt. Das Foyer der Mittelschule, wo die Schülerarbeiten inmitten des nüchternen Schulcharmes rühren und die Bilder der Geflüchteten ergreifen. Das Foyer des Stadtkinos, wo Kunst und Geschäft zusammenkommen.



"Hommage an das Leben" Cut-Out (Tombak und Gold) von Georg Mayerhanser im Atrium am Stadtmuseum. "Hommage an das Leben" Cut-Out (Tombak und Gold) von Georg Mayerhanser im Atrium am Stadtmuseum.



Die Ausstellungsräume Atrium, Postsaal und Mittelschule sind täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet, an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Öffentliche Führungen sind für Freitag, 26. Mai, und Freitag, 2. Juni, jeweils ab 17 Uhr geplant; Treffpunkt ist der Postsaal; Anmeldung unter kultur@trostberg.de, Tel. 08621/ 801-39. Finissage ist am Pfingstmontag um 18 Uhr im Atrium am Stadtmuseum. Weitere Informationen gibt's unter www.kunstmeile-trostberg.de.

Eine ausführliche Besprechung lesen Sie am Donnerstag, 25. Mai, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Begehrtes Fotomotiv: Der Skulpturenpark auf dem Begegnungsplatz zwischen Alz und Kanal. Begehrtes Fotomotiv: Der Skulpturenpark auf dem Begegnungsplatz zwischen Alz und Kanal.





Blick ins Quergewölbe des Postsaals. Blick ins Quergewölbe des Postsaals.





"Das verlorene Gesicht": Eduard Sommers Digitale Matte Painting. "Das verlorene Gesicht": Eduard Sommers Digitale Matte Painting.