Auto sinkt in Weiher: Emertshamer für Rettungsversuch geehrt

"Im Endeffekt war’s ja nur ein Rettungseinsatz für ein Auto", sagt Bernd Irlbacher schmunzelnd. Trotzdem gehört der 50-Jährige aus Emertsham (Lkr. Traunstein) zu den stillen Helden, die eine hohe Auszeichnung verdient haben. Immerhin konnte die dramatische Lage am eisigen Wintermorgen des 7. Dezember in der Altenhamer Dorfmitte für Irlbacher nur eines bedeuten: Es geht um Leben und Tod.

Durch das Loch in der Eisdecke erkannte er die Umrisse und die leuchtenden Scheinwerfer eines Autos, das von der spiegelglatten Straße in den ehemaligen Löschweiher geschleudert und untergegangen war. Der Knall hatte Irlbacher, der direkt daneben wohnt, eine Viertelstunde vorher aus dem Schlaf gerissen. Was er nicht wissen konnte: Bis er sich angezogen und in der nebligen Dunkelheit das zerstörte Geländer des Weihers und das havarierte Auto entdeckt hatte, war es der Unglücksfahrerin schon gelungen, sich selbst zu befreien. Weil von der Frau aber jede Spur fehlte, wagte sich Irlbacher ins eiskalte Wasser und versuchte zu dem Auto zu gelangen. Ein beherztes Eingreifen, für das er am Mittwoch mit der Christophorus-Medaille geehrt wurde. Innenminister Joachim Herrmann zeichnete damit 64 Menschen aus Bayern, die einen Menschen in schwierigen Umständen aus Lebensgefahr gerettet haben. Zudem erhielten 65 Personen die Bayerische Rettungsmedaille, weil sie bei der Rettung eines Menschen in Lebensgefahr ihr eigenes Leben eingesetzt haben.



An dem dramatischen Morgen setzte Irlbacher nicht nur sofort einen Notruf ab, sondern kletterte auch die steile Böschung hinunter und mehr alls hüfthoch in den teils noch zugefrorenen Teich – bei minus fünf Grad Außentemperatur. "Ich musste irgendwas unternehmen. Für mich stand fest, dass da im Auto gerade Menschen zu ertrinken drohen – mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch Freunde oder Bekannte."

Um nicht abzurutschen und ganz in den zwei Meter tiefen Weiher zu fallen, klammerte er sich an den Nordic-Walking-Stock, den ihm seine Frau vom Ufer aus hinhielt. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, versuchte es Irlbacher nochmal an einem Seil gesichert – vergeblich. "Bis zum Auto war es zu weit, das Wasser einfach zu kalt." Durchnässt und durchgefroren ging er kurz ins Haus, um sich trockene Kleider anzuziehen. Zurück an der Unfallstelle, wich die Verzweiflung der Erleichterung. Dort stand, unterkühlt, aber unversehrt, die Fahrerin des Audi-Kombi. Die 49-Jährige hatte – komplett unter Wasser – selbst die Autotüre öffnen und nach oben schwimmen können. Den etwa einen Kilometer langen Weg zurück zu ihrer Wohnung hatte sie zu Fuß zurückgelegt. Bis sie ihr Vermieter etwa eine Stunde nach dem "Abflug" in den Weiher an die Unfallstelle gefahren hatte, war schon ein Großaufgebot an Rettungskräftenangerückt. Und Bernd Irlbacher überrascht, aber dennoch heilfroh, dass sein tapferer Rettungsversuch einem Auto ohne Insassen gegolten hatte.

