Felix Daxenberger 3. Bürgermeister

| Foto: Caruso - Foto: Caruso



Waging am See. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend in geheimer Abstimmung aus den eigenen Reihen den 26-jährigen Felix Daxenberger von Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerliste Waging zum dritten Bürgermeister gewählt. Daxenberger übernimmt den Posten von seiner Parteikollegin Hedwig Witzleben, die Anfang des Monats aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Amt ausgeschieden war.

Das Ergebnis des Wahldurchgangs war eindeutig. Daxenberger erhielt 12 der 21 gültigen Stimmen. Bürgermeister Herbert Häusl nahm Daxenberger dann den feierlichen Amtseid ab und gratulierte. Das Gremium schloss sich mit einem Applaus an. Er freue sich auf eine "gute und angenehme Zusammenarbeit, wie wir sie auch bisher schon im Gemeinderat hatten". Felix Daxenberger ist der älteste Sohn des früh verstorbenen und sehr populären Sepp Daxenberger, der von 1996 bis 2008 hauptamtlicher Bürgermeister der Marktgemeinde Waging am See war. Nachrückerin für Hedwig Witzleben ist Dr. Stefanie Schmeiduch aus Tettenhausen, die von Bürgermeister Herbert Häusl ebenfalls vereidigt wurde.

Stefanie Schmeiduch stand bislang auf Listenplatz 6 von Bündnis 90/Die Grünen und konnte nun durch das Ausscheiden Witzlebens ins Gremium einziehen.

