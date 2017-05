Kosmetiköl läuft aus Lkw: Verkehrschaos in Traunstein

Für ein Verkehrschaos in Traunstein hat am Mittwochnachmittag ein Lkw gesorgt, der eine größere Menge Kosmetiköl verlor. Es bildete sich eine gefährlich schmierige Schicht auf der Fahrbahn. Für die Reinigungsarbeiten mussten die Franz-Xaver-Steber- und die Hochstraße vom Kreisverkehr Haslach bis zur Wegscheidbrücke für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, teilte die Polizeiinspektion Traunstein mit. Zur Reinigung der Straße habe man eine Spezialfirma aus Wasserburg anfordern müssen. Der Laster wurde in eine nahe Tankstelle dirigiert, wo das weiter auslaufende Öl in den Ölabscheider geleitet werden konnte. Gesundheitliche Gefahren für Einsatzkräfte und Anlieger gingen vom Öl nicht aus. Das Lokalradio hatte die Anwohner zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. − red