Drei Tote bei Unfall in Chieming: Trostberger verurteilt

Mit enormer Wucht war der Angeklagte bei Chieming in die Fahrerseite eines abbiegenden Autos geprallt, in dem alle drei Insassen ums Leben kamen. − Foto: FDL/Lamminger Mit enormer Wucht war der Angeklagte bei Chieming in die Fahrerseite eines abbiegenden Autos geprallt, in dem alle drei Insassen ums Leben kamen. − Foto: FDL/Lamminger



Wie jeden Tag fuhr ein Paketdienstfahrer aus Eggstätt am 29. Juni 2015 gegen 5.35 Uhr mit einem Firmentransporter auf der Staatsstraße2095 Seebruck-Traunstein zur Arbeit. Plötzlich bog vor ihm in Chieming-Egerer (Lkr. Traunstein) ein Auto aus der Poststraße in die Staatsstraße ein. Der 25-Jährige, der mittlerweile in Trostberg wohnt, sah "nur noch einen schwarzen Schatten", dann krachte es. Alle Insassen im Auto, drei junge Slowaken, starben. Gestern verurteilte das Amtsgericht Traunstein mit Richter Christopher Stehberger den 25-Jährigen wegen dreifacher fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten.

Laut Anklage von Staatsanwältin Christina Geyer war der 25-Jährige mit etwa 110 km/h viel zu schnell dran. Der 24-jährige Opel-Fahrer hatte an der Kreuzung kurz gestoppt und war unter Missachtung der Vorfahrt weiter gefahren. Der Angeklagte prallte in die linke Seite des Autos. Der 24-jährige Opel-Fahrer und ein 23-Jähriger auf der hinteren Sitzbank waren sofort tot. Die 36-jährige Beifahrerin kam ins Krankenhaus, die Ärzte konnten ihr Leben jedoch nicht retten.

Gemäß Anklage wäre der Unfall bei Einhalten der 70 km/h vermeidbar gewesen. Der Transporter-Fahrer hätte dann mit einer Vollbremsung rechtzeitig vor dem einbiegenden Auto anhalten können. Drei Unfallsachverständige gelangten jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen und bestätigten dies nicht einhellig. Im Urteil hob der Richter die erhebliche Mitschuld des Autofahrers heraus. Deshalb sei eine von der Staatsanwaltschaft geforderte Bewährungsstrafe nicht gerechtfertigt, eine Geldstrafe und ein Fahrverbot reichten aus. − obbEinen ausführlichen Bericht über die Verhandlung lesen Sie in der Feiertags-Ausgabe, 25./26. Mai 2017, in allen oberbayerischen PNP-Regionalausgaben.