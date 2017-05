Freie Wähler sprechen sich für Innenstadtverdichtung aus

Die Vorstandschaft der Freien Wähler: Alfred Wildmann (vorne, von links) , Reinhard Kunz, Silvia Stechbarth und Ernst Biermaier sowie Paul Obermeier (hinten, von links), Konrad Unterstein, Bürgermeister Klaus Ritter, Matthias Baureger und Konrad Blank, der kommende Woche als Nachfolger von Biermaier neuer Stadtrat wird. Die Vorstandschaft der Freien Wähler: Alfred Wildmann (vorne, von links) , Reinhard Kunz, Silvia Stechbarth und Ernst Biermaier sowie Paul Obermeier (hinten, von links), Konrad Unterstein, Bürgermeister Klaus Ritter, Matthias Baureger und Konrad Blank, der kommende Woche als Nachfolger von Biermaier neuer Stadtrat wird.



Zweimal waren die Traunreuter Freien Wähler kürzlich im Traunwalchner Gasthaus Springer zu Gast. Zum einen wurde die Veranstaltungsreihe "Wo drückt der Schuh" fortgesetzt und zum anderen traf sich die frisch gewählte erweiterte Vorstandschaft am Donnerstag zu ihrer konstituierenden Sitzung.

Rund um den Wohnungsbau drehte sich alles bei der Veranstaltung "Wo drückt der Schuh", zu der Konrad Unterstein als stellvertretender Vorsitzender alle anwesenden Gäste sowie die Stadträte der FW-Fraktion und Bürgermeister Klaus Ritter begrüßen durfte. Es kamen laut FW viele interessante Fragen aus dem Publikum zur Entstehung eines Baugebiets. Bürgermeister Ritter beantwortete diese und fasste am Ende noch einmal alle Antworten zusammen, indem er die Vorgehensweise bei der Ausweisung von Baugebieten beschrieb. "Wir wissen, dass wir Bedarf an Wohnraum haben", so Ritter. Schließlich kämen täglich Anfragen aus der Bevölkerung.

Konrad Unterstein hob noch einmal hervor, dass das städtische Wohnen genauso wichtig sei, wie die Baugebiete rund um die Stadt und sprach somit die verträgliche Innenstadtverdichtung an. Schließlich sei das Haus im Grünen zwar von vielen ein Traum, aber nicht für alle realisierbar. Des Weiteren dürfen ältere Leute und Singlehaushalte nicht vergessen werden.

Paul Obermaier begrüßte ebenfalls die Innenstadtverdichtung und erklärte dazu, dass täglich 18 Hektar Land in Bayern verbaut würden und es auf lange Sicht nicht so weiter gehen könne. Die Freien Wähler veranstalten am 14. Juni um 20 Uhr in der Sportplatzgaststätte einen Informationsabend zum Thema Wohnungsbau, zu der Christine Degenhart, Architektin und FW-Bezirksrätin, referieren wird. Der Abend läuft unter dem Titel "Zukunft Bauen in der Stadt".

Ebenfalls in Traunwalchen fand die konstituierende Vorstandssitzung der Freien Wähler statt. Die Tagesordnung beinhaltete die Bestellung der kooptierten Vorstandsmitglieder sowie die Ernennung des Geschäftsführers und des Öffentlichkeitsreferenten. Silvia Stechbarth wurde erneut zur Geschäftsführerin und Reinhard Kunz zum Öffentlichkeitsreferenten bestellt. − red

