Nach Auffahrunfall auf der A 8: Gaffer verursachen Stau

Nach einem Unfall bremsten Autos auf der Gegenfahrbahn fast bis zum Stillstand ab, um etwas zu sehen. − Foto: Symbolbild pnp Nach einem Unfall bremsten Autos auf der Gegenfahrbahn fast bis zum Stillstand ab, um etwas zu sehen. − Foto: Symbolbild pnp



Die Polizei nennt es in ihrer Pressemitteilung eine "zusätzliche Gefahr": Nach einem Autounfall am Donnerstagnachmittag auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und Siegsdorf (Landkreis Traunstein) in Fahrtrichtung Salzburg haben Gaffer den Verkehr auf der anderen Fahrspur derart blockiert, dass sich ein Stau bildete. Teilweise hätten die Autofahrer fast bis zum Stillstand abgebremst, um einen Blick auf die Unfallstelle zu erhaschen.

Im Rückstau an einer Tagesbaustelle hat sich der Unfall ereignet. Eine Österreicherin bremste vor dem Stauende ab, ebenso ein Österreicher mit seinem Fahrzeug hinter ihr. Ein nachfolgender Autofahrer aus dem Landkreis Rosenheim übersah die Bremsmanöver, fuhr auf den Österreicher auf und schob diesen auf seine Landsfrau. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen im Auto des Unfallverursachers leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro. Der linke Fahrstreifen war zur Unfallaufnahme und Bergung für eine Stunde gesperrt, es bildete sich ein erheblicher Rückstau.

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Gaffer auf der Fahrbahn in Richtung Salzburg ein weiteres Sicherheitsrisiko dar. Auf Höhe der Unfallstelle hätten diese "aus Sensationslust oft bis fast zum Stillstand" abgebremst, schildert die Polizei. Aus diesem Grund musste die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch in der Gegenrichtung reduziert werden. Es entstand ein größerer Rückstau im einsetzenden Reiseverkehr.

Im unfallbedingten Rückstau in Fahrtrichtung München war ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rosenheim kurz nach der Anschlussstelle Neukirchen kurz unaufmerksam. Er übersah das Bremsmanöver seines Vordermanns aus Österreich und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des Österreichers leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf knapp 2000 Euro. − pnp