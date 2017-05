Lkw verliert wassergefährdende Stoffe: Aufwändige Säuberungsaktion

− Foto: Symbolbild Wolf − Foto: Symbolbild Wolf



Ein Unfall mit wassergefährdenden Stoffen hat sich am Mittwochnachmittag an der Hochstraße und Rupertistraße in Traunstein ereignet. Auf einem Lastwagen war während der Fahrt ein Fass mit einem Grundstoff für kosmetische Erzeugnisse umgekippt und ausgelaufen. Der Lkw war vom Kreisverkehr Haslach stadteinwärts unterwegs und hielt schließlich an einer Tankstelle in der Rupertistraße an.

Bis der Lkw an der Tankstelle hielt, lief die Flüssigkeit von der Ladefläche auf die Straße. Wie sich schnell zeigte, bildete sich ein extrem glitschiger Film auf der Fahrbahn. Nachdem am Kreisverkehr bereits ein Motorradfahrer gestürzt war, mussten die betroffenen Straßen von Feuerwehr und Polizei gesperrt werden, was zu erheblichen Stauungen im nachmittäglichen Berufsverkehr führte.

Da die Flüssigkeit mit Wasser oder gängigen Bindemitteln nicht beseitigt werden konnte, musste die Feuerwehr feinen Sand auf die Straße aufbringen und diesen später wieder abkehren. Dazu waren mehrere Kehrfahrzeuge notwendig. Anschließend reinigte ein Spezialfahrzeug die Fahrbahn noch einmal. Die Arbeiten dauerten bis in die späte Nacht. Damit der verursachende Lkw nicht noch weitere Straßen verunreinigen konnte, wurde er durch eine Spezialfirma auf einen Tieflader geladen und nach unten abgedichtet an einen sicheren Abstellort verbracht.

Da der ausgelaufene Stoff als leicht wassergefährdend eingestuft wird, waren Gefahrgutspezialisten von Feuerwehr und Polizei vor Ort. Wasserwirtschaftsamt und Klärwerksverwaltung überwachten die Auswirkungen auf die örtliche Kläranlage. Für Verkehrsregelung, Sperrungen und Reinigung der Straßen waren die Feuerwehren Haslach, Wolkersdorf und Traunstein mit insgesamt 41 Kräften im Einsatz. Vorsorglich waren auch Kräfte des Malteser-Hilfsdienstes vor Ort, Verletzte gab es aber nach bisherigem Erkenntnisstand nicht. − pnp