AfD-Podiumsdiskussion fast ohne Gegendemo +++ Video

Die Polizei war bis zum Beginn der Veranstaltung vor Ort, verließ den Platz aber, als keine Gegendemonstranten auftauchten. Am Eingang in die Gaststätte waren zudem von der AfD zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter postiert worden, die aber nicht eingreifen mussten. − Foto: hr



Die AfD-Podiumsdiskussion am Christi-Himmelfahrts-Tag beim Dorfwirt in St. Georgen (Lkr. Traunstein verlief absolut ruhig, auch weil die angekündigte Gegendemonstration des regionalen Bündnisses "Refugees welcome" (Flüchtlinge willkommen) ausgefallen ist. Vor Beginn der Veranstaltung hing nur ein Banner "Nein zur AfD" vor der Gaststätte. Erst nach über einer Stunde fanden sich vier Jugendliche vor dem Lokal ein und skandierten einige Minuten gegen die Veranstaltung im Wirtssaal, bevor sie wieder abzogen. (Ein Video von der Veranstaltung finden Sie am Ende des Artikels)

Im Saal waren rund 60 Gäste gekommen, um mit den fünf AfD-Vertretern um Landesvorsitzenden Petr Bystron sowie Moderator Andreas Füssel zu diskutieren. Erwartungsgemäß nahm das Thema Sicherheit und Flüchtlinge den Großteil der dreistündigen Veranstaltung ein. Bystron gab sich überzeugt, dass die AfD die einzige Partei sei, die sich um die Deutschen kümmere.

Die Frage beim Umgang mit den Flüchtlingen sei nicht, ob Deutschland das schaffe: "Wir können das schaffen, aber die Frage ist, ob wir das schaffen wollen. Nein, wir wollen das nicht. So wird den Flüchtlingen nicht auf die beste Art geholfen und uns wird geschadet."



Der Podiumsdiskussion folgten fast ausschließlich AfD-Mitglieder. − Foto: hr Der Podiumsdiskussion folgten fast ausschließlich AfD-Mitglieder. − Foto: hr



Einig war man sich in der Frage, wer die Schuld am großen Flüchtlingszustrom und den Folgen trage: Die Bundesregierung und vor allem Angela Merkel. Deshalb wolle sich die AfD nach dem Einzug in den Bundestag zuerst um einen Merkel-Untersuchungsausschuss kümmern.

Im Laufe der folgenden eineinhalb Stunden zählten die AfD-Vertreter und Zuschauer ihre Einschätzungen der Folgen der Grenzöffnung und der Flüchtlingsströme auf. Dazu zählten sie vor allem einen drohenden Zusammenbruch des Sozialstaates. Die derzeitige politische Elite wolle zudem einen europäischen Zentralstaat Europa schaffen, für den man die Migranten brauche, warnte Bundestagskandidat Hans-Jörg-Müller.

Weitere Themen waren unter anderem die Verteuerung von Immobilien durch knapper werdenden Wohnraum wegen benötigten Wohnraums für anerkannte Asylbewerber und den Familiennachzug der Flüchtlinge, der Ruf nach Steuersenkungen, Kritik an Haftung für Spekulationsgeschäfte der Großbanken sowie der zunehmenden Finanzierung Europas durch Deutschland, Warnungen vor einem Zusammenbruch des Euro sowie Abschaffung der zwangsweisen GEZ-Gebühren. − hr

Video: Die AfD-Veranstaltung in St. Georgen

(Kamera: Herbert Reichgruber)



