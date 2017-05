Einmietbetrüger aus Bad Griesbach in Traunreut gefasst

Die Polizei fasste den Einmietbetrüger und brachte ihn zur Wache. Mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß. −Symbolbild: dpa Die Polizei fasste den Einmietbetrüger und brachte ihn zur Wache. Mittlerweile ist er aber wieder auf freiem Fuß. −Symbolbild: dpa



Wie schnell ein Menschenleben aus den Fugen geraten kann, zeigt ein Blick auf die jüngste Vergangenheit eines 58-jährigen Bad Griesbachers (Landkreis Passau), der am Dienstag als Einmietbetrüger in Hörpolding (Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein) festgenommen worden ist. Der Niederbayer ist inzwischen wieder in Freiheit und hat die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen.

Viele Jahre hat der heute 58-Jährige völlig unbescholten in dem Luftkurort im Rottal gelebt, wie ein Polizeisprecher aus dem Ort der Heimatzeitung bestätigte: "Er war immer unauffällig, aber vor sechs Monaten gab es eine partnerschaftliche Veränderung." Näher wollte sich der Polizist dazu nicht äußern, aber er machte deutlich, dass der etwa 1,80 Meter große Mann mit Musketierbart nach der Trennung ohne festen Wohnsitz war.

In den folgenden Wochen kam der inzwischen Wohnsitzlose wegen kleinerer Delikte mit den Gesetzeshütern in Konflikt. Laut Polizei verschwand der 58-Jährige aber vor drei Monaten mit seinem kleinen Hund Carlo aus dem Ort. Wo er sich anschließend aufgehalten hat, ist derzeit unklar. Der Priener Polizei wurde er vergangene Woche gemeldet, weil er vom 9. bis 15. Mai in einem Gasthaus in Gstadt am Chiemsee logierte, aber dann verschwand, ohne seine Rechnung in Höhe von 265 Euro zu bezahlen.

Einen Tag später tauchten Hündchen Carlo und sein Herrchen in Chieming auf. Dort fragte der 58-Jährige erst in einer Pension nach einer Unterkunft, ließ sich dann aber an den Goriwirt weiterempfehlen, weil die Pension keine Verköstigung im Angebot hatte. Am 16. Juni tauchte er also beim Goriwirt in Chieming auf: "Er wirkte wie ein Globetrotter, hatte nur ein Tascherl und seinen Hund dabei", erinnert sich Wirtin Anneliese Redenböck.

Nachdem er sich auch anstandslos mit seinen persönlichen - und wie sich im Nachhinein herausstellte durchaus richtigen – Daten ins Gästeformular eingetragen hatte, konnte der 58-Jährige sein Doppelzimmer beziehen. Weil ihr das alles aber komisch vorkam, wollte die Wirtin auf Nummer sicher gehen: "Ich habe ihm gesagt, dass ich bis Freitag eine Kaution von 500 Euro von ihm haben will."

Am Montag darauf bestellte sich der 58-Jährige am Morgen schließlich noch ein Abendessen mit Spargel: "Doch dann kam er nicht mehr zum Essen und als ich in sein Zimmer schaute, war der Vogel ausgeflogen."

Auch in Hörpolding erschlich sich der Betrüger so eine Übernachtungsmöglichkeit. Zum Verhängnis wurde dem Mann schließlich, dass nach dem Einmietbetrug in Chieming nun auch die Traunsteiner Polizei auf der Suche nach ihm war. Die Beamten bekamen dabei einen Hinweis, dass sich der 58-Jährige in Hörpolding aufhalten könnte.

