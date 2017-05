Trostberg: Kfz-Teile im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen

Die Fronten von insgesamt 23 Zugmaschinen wurden einfach entfernt. − Foto: KLVrent Die Fronten von insgesamt 23 Zugmaschinen wurden einfach entfernt. − Foto: KLVrent



Ein schadensträchtiger Diebstahl hat sich in der Nacht auf Freitag in der Saliterstraße in Trostberg ereignet. Es wurden Kfz-Teile vom Gelände der Lkw-Vermietung "KLVrent" im Wert von rund 100.000 Euro entwendet. Von insgesamt 23 Lkw-Zugmaschinen wurden die Fronten demontiert und mitgenommen.

Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera ist zu erkennen, dass zumindest drei Täter am Werk waren. Um 22.17 Uhr gelangten sie auf das Firmengelände und sabotierten die meisten Überwachungskameras. Die ersten beiden Täter demontierten in der Folge die Fahrzeugteile. Kurz vor 3 Uhr fuhr ein vermutlich heller Lieferwagen auf das Firmengelände. In dieses Fahrzeug wurden die demontierten Teile eingeladen, bevor das Fahrzeug um 3.13 Uhr das Gelände wieder verließ.

Es handelte sich bei dem Tatfahrzeug um einen Lieferwagen (ähnlich Mercedes Sprinter), der an der Seite vermutlich eine Aufschrift trägt und der seitlich mit Begrenzungsleuchten ausgestattet ist. Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem Fahrzeug geben kann, wird gebten, sich mit der Polizeiinspektion Trostberg unter 08621/9842-0 in Verbindung zu setzen. − pnp