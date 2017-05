Altenmarkt wird für einen Tag zum Motorrad-Eldorado +++ Fotos

Kein Durchkommen gab es bei der Motorradweihe auf dem Altenmarkter Marktplatz. − Foto: ts Kein Durchkommen gab es bei der Motorradweihe auf dem Altenmarkter Marktplatz. − Foto: ts



"Mit so einem Ansturm hätte ich nicht gerechnet", war der Ausspruch des erstaunten Sepp Schwarz angesichts der zahlreichen Biker, die zur Motorradweihe nach Altenmarkt gekommen waren. In der Sonne blitzende Maschinen aller namhafter Marken waren am Vatertag auf dem Marktplatz zu bewundern, und das Durchkommen gelang nur mit einem geschickten Schlängellauf. Eingeladen dazu hatte der Motorradclub "Old Bastard Gang" (OBG), dessen langjähriges Mitglied Sepp Schwarz ist und die mit der Motorradweihe ihr 30-jähriges Bestehen feierte.

Nach einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen, der dank der des guten Wetters im Freien stattfinden konnte, weihte Pater Sebastian von der Pfarrei Baumburg die Maschinen und wünschte den Teilnehmern eine unfallfreie Saison.

Die "OBG" versteht sich nicht als reiner Harley-Davidson-Club, es sind auch jederzeit Interessenten mit anderen Marken willkommen. Und viele dieser verschiedenen Typen, die das Herz jedes Motorradliebhabers öffnen, waren an diesem Tag zu bewundern – so zum Beispiel eine Chopper der Marke Triumph mit einem Hubraum von 1800 Kubikzentimetern, diverse Modelle von Moto Guzzi oder BMW. − ts

