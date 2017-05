Neue Pläne für Urnenhof und Baumgräber an Friedhöfen

Als weitere Bestattungsform für den Traunreuter Waldfriedhof schlägt das Planungsbüro einen durchgängigen Urnenhof sowie zwei Gemeinschaftsgrabanlagen und eine Baumbestattung vor. − Foto: Landschaftsarchitekturbüro Grandl Als weitere Bestattungsform für den Traunreuter Waldfriedhof schlägt das Planungsbüro einen durchgängigen Urnenhof sowie zwei Gemeinschaftsgrabanlagen und eine Baumbestattung vor. − Foto: Landschaftsarchitekturbüro Grandl



Die Friedhofskultur verändert sich auch in der Stadt Traunreut. Während die Sargbestattungen immer weniger werden, sind die Urnenbeisetzungen in den letzten Jahren gestiegen. Wobei auch hier die Bestattungen in den Gräbern stagnieren und der Wunsch nach Urnenkammern und alternativen Bestattungsmöglichkeiten steigt.

Immer mehr Leute wünschen sich eine anonyme Grabstätte oder Grabmal ohne Namensschild in Form einer Natur- oder Baumbestattung. Entweder sie wollen die Angehörigen nicht mit der Grabpflege belasten oder sie haben keine Familie mehr, auf die sich verlassen können. Die Folge davon ist, dass die Friedhöfe in einem gewissen Wettbewerb stehen.

Aus diesen Überlegungen heraus hat das Landschaftsarchitekturbüro Grandl aus Traunstein im Auftrag der Stadt Traunreut ein Konzept für die städtischen Friedhöfe Traunreut und Sankt Georgen erstellt. Dabei hat Martin Grandl nach seinen Aussagen allein für den Traunreuter Waldfriedhof zwölf verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für pflegefreie und attraktive Grabflächen untersucht.

Im Traunreuter Friedhof besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die rund 200 Urnenplätze in den Urnenwänden komplett belegt sind. Im städtischen Gottesacker in St. Georgen, in dem es bislang keine Urnenstelen oder dergleichen gibt, sollen künftig ebenfalls Alternativen zu Erdbestattungen geschaffen werden. Für die beiden Maßnahmen wurden im Haushalt 320000 Euro eingestellt. Eine Kostenschätzung des Planungsbüros gibt aber Aufschluss darüber, dass dieser Betrag bei weitem nicht ausreichen wird.

In der Bauausschusssitzung, in der die Entwürfe vorgestellt wurden, war sich das Gremium einig, das vorgegebene Budget nicht zu überschreiten. Deshalb wurde der Planer damit beauftragt, bis zur nächsten Bauausschusssitzung ein neues Kostenangebot vorzulegen. Das bedeutet, dass der Planer Abstriche machen muss, um das vorgegebene Budget einhalten zu können.

