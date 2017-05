Vermisstensuche: Mann (23) wohlbehalten aufgefunden

Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Suche nach einem vermissten Mann im Einsatz. −Symbolfoto: Jäger Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Suche nach einem vermissten Mann im Einsatz. −Symbolfoto: Jäger



Mit einem Großaufgebot haben Einsatzkräfte von DLRG, BRK und Polizei am Freitagabend im Raum Chieming (Landkreis Traunstein) nach einem 23-jährigen Mann gesucht. Trotz der groß angelegten Suchaktion - auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz - konnte der Vermisste zunächst nicht aufgefunden werden. In der Nacht dann die Entwarnung: Die Mutter des Mannes fand den Mann am Rande eines Waldstücks.

Dort hatte sich der Mann laut Polizei versteckt. Am Abend hatte sich die Mutter bei Schützing nochmals auf die Suche begeben. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, wartete ihr Sohn bereits wohlbehalten am Auto. − red