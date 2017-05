Trostberg: Diebesbanden nehmen Lkw ins Visier

Das Foto vom Tatort in der Saliteraustraße in Trostberg gibt den Blick frei ins Innere der Lkw-Flotte. Die Diebe montierten in der Nacht zum Freitag an 23 Zugmaschinen die kompletten Fahrzeugfronten ab. − Foto: KLVrent Das Foto vom Tatort in der Saliteraustraße in Trostberg gibt den Blick frei ins Innere der Lkw-Flotte. Die Diebe montierten in der Nacht zum Freitag an 23 Zugmaschinen die kompletten Fahrzeugfronten ab. − Foto: KLVrent



Opfer eines groß angelegten Diebeszuges ist in der Nacht zum Freitag eine Lkw-Vermietung in Trostberg geworden. Die Täter montierten die Frontverkleidungen von 23 Zugmaschinen ab. Die Firma "KLVrent" beklagt einen Schaden von mehr als 100.000 Euro und geht von organisierter Bandenkriminalität aus. Aus gutem Grund, denn bereits vor zwei Wochen war der an zehn Standorten in Deutschland ansässige Nutzfahrzeugvermieter in Korbußen nahe Gera von Einbrechern heimgesucht worden – mit demselben Tatmuster und demselben Ausmaß an krimineller Energie.

"Das ist Auftragsdiebstahl im großen Stil", sagt Michael Schittenhelm. Der Prokurist von "KLVrent" geht davon aus, dass die Fahrzeugteile nach Osteuropa gebracht werden, um damit billig angekaufte, unfallbeschädigte Lastwagen herzurichten. Ersatzteile für die bei Unfall-Lastern am häufigsten beschädigten Frontpartien seien auf dem Markt schwer zu bekommen. "Deshalb sind unsere fast neuen Fahrzeuge natürlich ein lohnendes Ziel für die Diebesbanden." Eine ähnliche Serie von Raubzügen hatte seine Branche vor einiger Zeit schon einmal zu beklagen. "Da hatten es die Einbrecher vor allem auf Lkw-Reifen abgesehen."

