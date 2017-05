Radfahrer lebensgefährlich verletzt

− Foto: Symbolbild Wolf − Foto: Symbolbild Wolf



Lebensgefährlich verletzt wurde ein 63-jähriger Radfahrer am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Waldhausen in der Gemeinde Schnaitsee (Landkreis Traunstein). Gegen 19 Uhr wollte der Radfahrer, der hinter einem Traktor fuhr, nach links in die Schulstraße einbiegen. Er übersah jedoch ein entgegenkommendes Auto.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 18.000 Euro. − pnp