Unbekannte verüben Nagel-Attacke auf Biker-Treffen in Altenmarkt

Entsetzt über den gemeingefährlichen Sabotageakt, aber froh, dass nichts passiert ist, sind die Altenmarkter Biker von der "Old Bastard Gang". Auf dem Marktplatz, wo am Donnerstag zahlreiche Motorräder gesegnet wurden, hatten unbekannte Täter in der Nacht Unmengen Nägel, Schrauben und Metallteile verstreut. − Fotos: ts Entsetzt über den gemeingefährlichen Sabotageakt, aber froh, dass nichts passiert ist, sind die Altenmarkter Biker von der "Old Bastard Gang". Auf dem Marktplatz, wo am Donnerstag zahlreiche Motorräder gesegnet wurden, hatten unbekannte Täter in der Nacht Unmengen Nägel, Schrauben und Metallteile verstreut. − Fotos: ts



Der Bilderbuch-Festtag der Biker an Christi-Himmelfahrt in Altenmarkt (Lkr. Traunstein) hätte auch unangenehm enden können. Zum Glück wurde der Sabotageakt aber rechtzeitig bemerkt. Unbekannte Täter hatten in der Nacht eine Unmenge von Nägeln und Schrauben auf dem Marktplatz verstreut – dort wo am Donnerstag mehr als hundert Zweirad-Piloten zur Motorradweihe zusammenkamen.

Linktipp: Altenmarkt wird für einen Tag zum Motorrad-Eldorado +++ Fotos

"Das hätte schlimm ausgehen können", sagt Sepp Schwarz vom veranstaltenden Motorradclub "Old Bastard Gang". Deshalb hat er auch die Polizei eingeschaltet. "Nicht nur, dass die Nägel Schäden an den Motorrädern verursachen können." Schwarz weist vor allem drauf hin, dass Leib und Leben der Motorradlenker gefährdet sind. "Wenn man sich einen Nagel einfährt und dann auf der Heimfahrt der Reifen Luft verliert oder gar platzt, kann es zu lebensgefährlichen Stürzen kommen."



Überall auf dem Marktplatz sind solche Nägel verteilt worden. − Foto: privat Überall auf dem Marktplatz sind solche Nägel verteilt worden. − Foto: privat



Zum Glück ist dergleichen nichts passiert. Die Veranstalter hatten am Christi-Himmelfahrts-Tag schon gegen 7 Uhr bemerkt, dass auf dem großen Parkplatz zwischen den Gasthäusern "Zur Post" und "Side" etwas nicht stimmt. "Da lagen Tausende Nägel und Metallteile herum", berichtet Sepp Schwarz. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter in der Nacht zum Donnerstag am Werk waren – in der Absicht, "eine Sachbeschädigung oder einen Verkehrsunfall herbeizuführen".

Mehr dazu am Montag in Ihrer Heimatzeitung.