Über 2000 Besucher beim zehnten Jubiläum des Kienberger Burschenvereins +++ Fotos

Ein strahlend blauer Himmel begleitete am Sonntag das Zehn-Jahres-Jubiläum des Katholischen Burschenvereins Kienberg. Schneidig herausgeputzt, die Burschen in der Lederhose, die Dirndl in feschen Dirndlgewändern, zogen die Jubilare und die Gäste im Kirchenzug vom Festfestplatz zum Sportplatz der Grundschule, wo Pfarrer David Mehlich, Pfarrer Martin Klein und Diakon Wolfgang Mösmang den Festgottesdienst zelebrierten.