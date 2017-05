Django 3000 unchained: Entfesselt auf der Burg +++FOTOS

Ein lauer, stimmungsmäßig aber richtig heißer Festivalabend war es am Samstag in Stein, als Django 3000 die 850 Besucher zum Klatschen, Singen und Tanzen brachten. − Fotos: ks Ein lauer, stimmungsmäßig aber richtig heißer Festivalabend war es am Samstag in Stein, als Django 3000 die 850 Besucher zum Klatschen, Singen und Tanzen brachten. − Fotos: ks



Völlig verschwitzt, aber zufrieden legen die fünf in schwarz gekleideten Musiker ihre Instrumente weg und verschwinden in der Dunkelheit. Das Konzert ist vorbei. Aus den riesigen Boxen, die rechts und links von der Bühne in den Nachthimmel ragen, läuft die Titelmusik des Quentin-Tarantino-Films "Django Unchained". Ein Lied, das in vielerlei Hinsicht die letzten zwei Stunden gut zusammenfasst. Denn der Auftritt der Chiemgauer Gypsy- und Folk-Rock-Band Django 3000 war mit actiongeladenen, ruhigen und nachdenklichen Passagen nicht nur ähnlich abwechslungsreich wie der Film des Kult-Regisseurs, er konnte die Massen ebenso begeistern wie der vielfach ausgezeichnete Film. Django war entfesselt.

850 Besucher zählte der Veranstalter des großen "Django-3000"-Festivals" am vergangenen Samstag. Den großen Erfolg des Festes in Stein an der Traun dürften die Organsiatoren unter anderem auch dem Wetter zu verdanken haben. Denn in der Wiese neben der Burg, in der spätabends dann zahlreiche Menschen tanzten und sprangen, saßen am Nachmittag viele Besucher mit Bier und Hamburgern und verfolgten das abwechslungsreiche musikalische Programm.

Den Startschuss setzten am frühen Nachmittag Cock Dylan, die dem Publikum gegen Ende ihres Auftritts zeigten, wie bairische Musik im Punkrock klingt. Zwischen ihren geradlinigen und direkten Liedern erheiterten sie mit ihren Ansprachen das Publikum. Musikalisch überzeugte vor allem die Münchner Indie-Rock Band The Living, die mit Synthesizer-Einlagen und den klassischen E-Gitarren-Sounds an Bands wie The Wombats und Arctic Monkeys erinnerte. Ein Highlight war der Auftritt von Musikproduzent und Rapper BBou, der zusammen mit Daniel Kist und einem DJ die wohl außergewöhnlichste Musik an dem Tag präsentierte. Bairischer Rap im Oberpfälzer Dialekt.



Django 3000 in Aktion. Django 3000 in Aktion.



Einen ausführlichen Bericht lesen sie am 29. Mai in der Heimatzeitung.