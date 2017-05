Autofahrer (95) zieht Spur der Verwüstung durch Traunstein

− Foto: Symbolbild pnp − Foto: Symbolbild pnp



Ein 95-jähriger Autofahrer hat am Sonntag eine Spur der Verwüstung durch die Stadt Traunstein gezogen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Eine aufmerksame Bürgerin hat der Polizeiinspektion Traunstein am frühen Sonntagmorgen gemeldet, dass in der Herzog-Wilhelm-Straße ein Verkehrszeichen umgefahren worden sei. Die Frau hatte sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt. Polizeibeamte trafen ihn an seiner Wohnanschrift jedoch zunächst nicht an.

Kurze Zeit später sahen Beamte jedoch den 95-Jährigen, der mit seinem stark beschädigten Auto auf der Herzog-Wilhelm-Straße auffallend unsicher in Richtung Stadtmitte fuhr. Er zog mit seinem Wagen immer wieder nach links auf die Gegenfahrbahn. In der Wasserburger Straße beschleunigte der 95-jährige schließlich und fuhr über beide Fahrstreifen hinweg über den Randstein in die links angrenzende Hecke. Der Rentner setzte seine Fahrt trotzdem fort, auf Anhaltesignale der Streife reagierte er nicht. Glücklicherweise konnte der Senior an der Kreuzung der Wasserburger Straße mit der Ludwigstraße angehalten werden, nachdem er dort die rote Ampel überfahren hatte.

Da der 95-Jährige auf Ansprechen nicht reagierte und einen gesundheitlich angeschlagenen Eindruck machte, musste der Rettungsdienst verständigt werden. Der schwer beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Es stellte sich heraus, dass der Rentner bereits zwei weitere Verkehrszeichen in Wolkersdorf und Geising beschädigte hatte. Über das Ziel seiner Fahrt, konnte er keine Angaben machen. − red