KSK Hart: Ein 90. Geburtstag wie aus dem Bilderbuch

Holger Knuth, Vorsitzender der KSK Hart, führte den Festzug durch den Ort zum Gasthaus "Bräu" an.



Im kleinen Kreis hat die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) Hart ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert. Daran beteiligten sich alle Harter Ortsvereine, der Patenverein aus St. Georgen sowie die Krieger- und Soldatenkameradschaften aus Chieming, Ising-Truchtlaching, Nußdorf und eine Abordnung vom Gauvorstand des Chiem- und Rupertigaues.

Besonders eindrucksvoll war die feierliche Zeremonie am Kriegerdenkmal. KSK-Ortsvorsitzender Holger Knuth legte dort eine Blumenschale nieder. Pater Liviu, der auch den Festgottesdienst zelebrierte, nahm die Segnung vor. Der Musikverein Chieming unter Leitung von Hans Schnell und der Harter Männerchor gestalteten das Gedenken an Verstorbene, Vermisste und Gefallene. Zum Abschluss folgt der Fahnengruß. Die KSK werde auch künftig bestrebt sein, das Gedenken an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Soldaten aufrechtzuerhalten sowie den Gemeinsinn von ehemaligen und aktiven Soldaten, Reservisten und zivilen Mitbürgern, insbesondere der ehemaligen Gemeinde Hart, zu fördern, versicherte Knuth.

Nach dem Festakt folgte ein Festzug durch Hart, danach trafen sich alle im Biergarten des Gasthauses "Bräu" zum geselligen Ausklang des Jubiläums. − oh

