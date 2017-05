Rewe-Rossmann-Bürgerentscheid ist am Sonntag, 2. Juli

Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße , wo die geplante Ansiedlung – links vor dem Baugeschäft – entstehen soll. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße , wo die geplante Ansiedlung – links vor dem Baugeschäft – entstehen soll. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de



Nachdem die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen das Bauvorhaben Rewe/Rossmann an der Ottinger Straße vor etwa einem Monat im Rathaus die gesammelten 912 Unterschriften abgegeben hatten, stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. April formell die Zulässigkeit des Bürgerentscheids fest. In der jüngsten Sitzung verständigte sich das Kommunalgremium nach kurzer Debatte mehrheitlich auf den Abstimmungstag. Die Organisation des Bürgerentscheids liegt nämlich bei der Gemeinde. Laut Beschluss sollen die Bürger am Sonntag, 2. Juli, zur Wahlurne gehen können. Fünf Ratsmitglieder sprachen sich für einen Termin 14 Tage später aus, der offensichtlich auch den Initiatoren des Begehrens entspräche, weil sie gerne eine eigene Informationsveranstaltung gemacht hätten.

Zunächst informierte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde, Franz Röckenwagner, dass ein Bürgerentscheid innerhalb von drei Monaten, nachdem der Gemeinderat die Zulässigkeit festgestellt habe, abzuhalten sei. "In der Sitzung Ende April kam man überein, den Entscheid zum frühestmöglichen Termin, am liebsten noch vor der Tourismus-Hochsaison stattfinden zu lassen." Denn beim Durchführen eines Bürgerentscheides seien zahlreiche Fristen zu beachten. Unter anderem müssen die Wahlbenachrichtigungskarten mindestens 21 Tage vor der Abstimmung bei den Bürgern im Briefkasten liegen. Bevor die Verwaltung diese jedoch drucken und verschicken lassen kann, hat sie ein Bürgerverzeichnis zu erstellen, das zudem noch geprüft werden muss. "Der frühest mögliche Termin ist deshalb der 2. Juli." − acMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 30. Mai, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.