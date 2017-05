Zwischen Tür und Wand: Amselnachwuchs am Leitgeringer See

Eingeklemmt zwischen Tür und Kassenhäuschen hat eine Amsel-Mutter am Leitgeringer See ihr Nest gebaut. −Foto: Geigenberger Eingeklemmt zwischen Tür und Kassenhäuschen hat eine Amsel-Mutter am Leitgeringer See ihr Nest gebaut. −Foto: Geigenberger



Ein besonderes Plätzchen hat sich eine Amsel für ihr Nest am Leitgeringer See gesucht: Sie versorgt derzeit ihren vierköpfigen Nachwuchs in der Nische zwischen der Tür und dem Kassenhäuschen des Freibads. Inzwischen wurde der Türflügel fest am Häuschen befestigt, damit er nicht aus Versehen zu und das Nest zu Boden fällt.

Während die meisten Badegäste die Vögel gar nicht bemerken, beobachtet die Amsel-Mama die Passanten jedoch ganz genau: Wenn die Luft gerade rein ist, fliegt sie schnell zu ihrem Nachwuchs ans Nest und steckt den kleinen Amseln Würmer in den Schnabel. Wegen des warmen Wetters herrscht derzeit aber ein solch reges Kommen und Gehen am Eingang, dass die Amsel ihren Nachwuchs erst am frühen Abend ungestört füttern kann. − jag