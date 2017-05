Neu am Klinikum: Bereitschaftspraxis für Kinder und Jugendliche

In der neuen Kinderarztpraxis am Klinikum Traunstein versorgen erfahrene niedergelassene Kinderärzte künftig die ambulanten Patienten. − Foto: dpa In der neuen Kinderarztpraxis am Klinikum Traunstein versorgen erfahrene niedergelassene Kinderärzte künftig die ambulanten Patienten. − Foto: dpa



Schon seit längerem war es das Ziel der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land, des Klinikums Traunstein und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine gemeinsame zentrale Anlaufstelle für akut erkrankte Kinder und Jugendliche in der Region zu schaffen. Am Freitag, 2. Juni, ist es nun soweit: Am Klinikum Traunstein öffnet im Diagnose- und Therapiezentrum an der Schierghoferstraße 1 (orangefarbenes Gebäude) eine kinder- und jugendmedizinische Bereitschaftspraxis ihre Pforten.

Die Praxis hat mittwochs und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Erfahrene niedergelassene Kinderärzte versorgen die ambulanten Patienten, während für schwerer erkrankte Kinder der gesamte Backup der Kinderklinik mit allen Spezialistenzur Verfügung steht. Mühsame Recherchen, welcher Kinderarzt Dienst hat und wo sich dessen Praxis befindet, entfallen künftig.

Die KVB hat auf die bundesweit einheitliche Rufnummer 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes verwiesen. An diese Nummer können sich Patienten grundsätzlich außerhalb der üblichen Sprechzeiten wenden, wenn sie aufgrund einer akuten Erkrankung ärztliche Hilfe benötigen und nicht bis zur nächsten regulären Sprechstunde ihres Arztes warten können (www.bereitschaftsdienst-bayern.de). Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist stets der Notarzt unter der kostenfreien Rufnummer 112 zu verständigen. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 31. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.