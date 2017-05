Abwässer nicht direkt in Bach leiten: 300 Meter Rohr verlegt

Baumaßnahme in Fritzenweng zum Schutz des Waginger Sees: Über diese Rohrleitung fließt das Abwasser der neu gebauten Straße von Voitswinkl nach Fritzenweng in einen Absetzteich, der vergangene Woche ausgehoben wurde. − Foto: Eder Baumaßnahme in Fritzenweng zum Schutz des Waginger Sees: Über diese Rohrleitung fließt das Abwasser der neu gebauten Straße von Voitswinkl nach Fritzenweng in einen Absetzteich, der vergangene Woche ausgehoben wurde. − Foto: Eder



Im Rahmen des Straßenbaus der Gemeinde Wonneberg von Voitswinkl nach Fritzenweng (wir berichteten) gibt es eine Maßnahme, die den Einlauf von Straßenabwasser in den nahe gelegenen Bach verlangsamen und filtern soll. In einem 28 Meter langen, zwischen vier und 7,60 Meter breiten Absetzteich soll das Straßenwasser aufgefangen werden und dann über einen etwas abgesetzten Auslauf langsam über ein Stück Wiese in den sogenannten Weiherbach fließen.

Diese besondere Entwässerungssituation ist aus Grundstücksgründen allerdings nur auf einem Teilbereich der gesamten Straßenbaumaßnahme möglich. Die Rohrleitung, die im Ort Fritzenweng in den Boden gelegt worden ist, ist gut 300 Meter lang und hat einen Durchmesser von 15 beziehungsweise 20 Zentimetern. Dieses Rohr leitet die Straßenabwässer in den Teich, der inzwischen ebenfalls ausgehoben wurde. Dieser Teich wird bis zu einem Meter tief, der Wasserstand soll 0,8 Meter betragen – weil das Ende des Teichs auf einer Breite von vier Metern um etwa 20 Zentimeter abgesenkt wurde. Hier soll das Wasser, wenn der Weiher voll ist, über eine Grasfläche hinweg ablaufen und in den nahe gelegenen Bach fließen können.