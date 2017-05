Altenmarkter dominieren Gebietspreisplatteln im "Nördlichen Chiemgau"

Die Auerbergler aus Altenmarkt siegten beim Gebietspreisplatteln mit der Aktivengruppe . Die Auerbergler aus Altenmarkt siegten beim Gebietspreisplatteln mit der Aktivengruppe .



Der Trachtenverein "D’Auerbergler" Altenmarkt mit Vorsitzendem Franz Reitschuh an der Spitze hat in der Schulturnhalle das Gebietspreisplattln des Gebietes "Nördlicher Chiemgau" veranstaltet. 170 Teilnehmer und neun Gruppen von fast allen 13 Vereinen, die zum Einzugsgebiet gehören, waren am Start. Angesichts der warmen Temperaturen genossen es Teilnehmer und Zuschauer, zwischendurch durch einen Trachten- und Handwerkermarkt zu flanieren, der im überdachten Pausenhof und im Eingagnsbereich der Schule aufgebaut war.

Zunächst war die Jugend an der Reihe, und schon da dominierten die Gastgeber: Die Altenmarkter stellten etliche Einzelsieger und gewannen auch die Jugendgruppe – vier Paare müssen dabei synchron tanzen und platteln. Am Nachmittag waren die Aktiven dran. Wie die Jugend gewann auch die Aktivengruppe der "Auerbergler" das Gruppenpreis-plattln und erhielt ein Brotzeitbrettl und den Wanderpokal, der von den "Alzviertlern" Truchtlaching gestiftet worden war. Der Altenmarkter Korbinian Wühr ging als Bester aus dem Preisplattln mit 79,2 von maximal 80 Punkten hervor. − red

Einen ausführlichen Bericht und einen Auszug aus der Ergebnisliste finden Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 31. Mai 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.