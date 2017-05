Ein Ärztehaus: Wie Medizin für die kränkelnde Innenstadt – Chance verpasst

Schloss Schedling als Ärztehaus: Eine Gruppe von Medizinern hätte damit lebenserhaltende Maßnahmen für die Trostberger Innenstadt ausgeübt. Doch diese Pläne sind jetzt vom Tisch. − Foto: luh Schloss Schedling als Ärztehaus: Eine Gruppe von Medizinern hätte damit lebenserhaltende Maßnahmen für die Trostberger Innenstadt ausgeübt. Doch diese Pläne sind jetzt vom Tisch. − Foto: luh



Viele Jahre lang war das Schloss Schedling leer gestanden. Jetzt hätte es gleich zwei Interessenten gegeben. Die Stadt Trostberg hat die Immobilie aufgrund einer vertraglichen Vorkaufs-Option an den Bauherren des benachbarten Turms zu Schedling verkauft (wir berichteten). Eine herbe Enttäuschung für eine Gruppe von Ärzten, die bereits konkrete Pläne hatte, das Schloss in ein Ärztehaus umzuwandeln, Leben in die Altstadt zu bringen und die ärztliche Versorgung zu sichern.

Dr. Markus Pöhmerer, der eine Praxis in der Altstadt führt, ist eine der treibenden Kräfte hinter der Idee eines Ärztehauses. "Die ärztliche Versorgung in Trostberg und im nördlichen Landkreis Traunstein wird sich in den kommenden Jahren massiv ändern: Zum einen wird ein erheblicher Teil der Hausärzte in den Ruhestand gehen, zum anderen fehlt es an Nachwuchs, der bereit ist, sich selbstständig niederzulassen und die Lücken zu schließen." Ein Ärztehaus sei für junge Ärzte deutlich attraktiver als eine Einzelpraxis.

Einen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst – die Bereitschaft von niedergelassenen Ärzten nachts, an Wochenenden und an Feiertagen – gibt es in Trostberg nicht mehr. Hilfesuchende werden nach Traunstein in die neu geschaffene Bereitschaftspraxis verwiesen. Viele Patienten wenden sich an die Notaufnahme der Kreisklinik Trostberg. Und auch das Notarztwesen steht vor gravierenden Veränderungen.

Vorsichtig geschätzt hätten täglich mindestens 300 Patienten das Ärztehaus betreten. Die Stadt will nun den Ärzten behilflich sein, einen Alternativstandort in Trostberg zu finden. Dieser ist aber noch nicht in Sicht.

Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 31. Mai, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.