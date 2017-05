Sofas, Sonne, Sandstrand und feinster Indie-Sound

Der Achenpark tanzt: Am 10. Juni gibt es die 13. Auflage des "Im Grünen"-Festivals. − Fotos: red Der Achenpark tanzt: Am 10. Juni gibt es die 13. Auflage des "Im Grünen"-Festivals. − Fotos: red



Ein Flaggschiff der Jugendkulturarbeit ist schon seit 13 Jahren das "Im Grünen"-Festival in Kirchanschöring. Rund 100 Musikbegeisterte zwischen zwölf und 30 Jahren aus dem 3000-Einwohner-Ort im Rupertiwinkel organisieren die Großveranstaltung mit viel Zeitaufwand und Leidenschaft in Eigenregie. "Darauf ist die Gemeinde zurecht stolz. Ein so hochwertiges Musik- und Jugendevent, das rein ehrenamtlich über den Jugendtreff auf die Beine gestellt wird, ist wirklich eine Seltenheit", sagt Günter Wimmer, der als Kirchanschöringer Jugendpfleger die Fäden in der Hand hält.

Heuer geht das "Im Grünen" am Samstag, 10. Juni, über die Bühne. Am kommenden Montag beginnen die Aufbauarbeiten im Achenpark in idyllischer Lage in der Dorfmitte. "Wir werden wieder 1200 Meter Bauzaun aufstellen, die Bühne aufbauen, dazu Verkaufsstände, die Bar, alte Sofas und Schatten spendende Pavillons." Vom kleinen, feinen "Sandstrand" aus kann man sich – sollte das Wetter, wie fast immer beim "Im Grünen", richtig heiß sein – mit einem Sprung in den Bach abkühlen.

Ins Schwitzen kommen werden die gut 2000 Besucher auf jeden Fall, denn das Line-up hat es wieder in sich. "Wir haben zwar einen ziemlich begrenzten Etat und finanzieren alles ohne Zuschüsse rein aus dem Eintrittskarten- und Verpflegungsverkauf", sagt Günter Wimmer. "Aber dafür sind unsere 100 Mann halt echte Musikliebhaber und -kenner, die Bands mit Potenzial oft schon so früh erkennen, dass wir sie buchen können, wenn sie noch nicht so viel kosten – so wie vor zwei Jahren Wanda." Diesmal dürfte man sich den "Frühbucherrabatt" vermutlich durch die Verpflichtung von Fil Bo Riva verdient haben. Der einstige Straßenmusiker aus Italien ist mit seinem soulig angehauchten Folk und seiner rauen, tiefen Stimme gerade so richtig am Durchstarten, weiß Wimmer. "Die Bühnen, die er in ganz Europa bespielt, werden immer größer. Sein Durchbruch in Deutschland könnte also bald kommen." Schön länger eine große Nummer sind Moop Mama, die Headliner aus München mit ihrer unwiderstehlichen Brass- und Rap-Mixtur. Für klangvollen Lokalkolorit sorgen die Bavaro-Indie-Folker der LischKapelle aus Trostberg und die Chiemgauer HipHop-Speerspitze Mundwerk Crew. Dazu kommen drei angesagte FM4-Lieblinge aus Österreich: Farewell Dear Ghost, Gerard und Viech.



Moop Mama sind heuer die Headliner in Kirchanschöring. Moop Mama sind heuer die Headliner in Kirchanschöring.



Tickets gibt es in der Bäckerei Steinberger in Kirchanschöring, bei "Sunny – Young Fashion" in Traunstein und online über die Homepage www.im-gruenen-festival.de.

Einen ausführlichen Bericht samt Freikartenverlosung finden Sie am 1. Juni im Kulturteil der Heimatzeitung.