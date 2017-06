Coca-Cola in Traunreut ist jetzt endgültig Geschichte

Lieferfahrzeuge und Mitarbeiter waren am offiziell letzten Betriebstag gestern schon nicht mehr anzutreffen. Was mit dem Gelände passiert ist noch unklar. − Foto: H. Reichgruber Lieferfahrzeuge und Mitarbeiter waren am offiziell letzten Betriebstag gestern schon nicht mehr anzutreffen. Was mit dem Gelände passiert ist noch unklar. − Foto: H. Reichgruber



Offiziell der letzte Arbeitstag war am Mittwoch für die Mitarbeiter des Logistik-Standortes von Coca-Cola in Traunreut (Lkr. Traunstein). Nach Angaben von Unternehmens-Sprecherin Christina Witt waren von der Schließung 22 der 35 Arbeitnehmer betroffen, da 13 Außendienstmitarbeiter weiterhin beschäftigt werden. Drei Mitarbeiter haben einen Arbeitsplatz an einem anderen Standort von Coca-Cola angenommen. Mit den restlichen 19 Beschäftigten habe man sich einvernehmlich geeinigt.

Ein ausgeschiedener Mitarbeiter des Standortes bestätigte der Heimatzeitung gestern, dass er und seine Kollegen eine großzügige Abfindung bekommen haben. Den letzten Arbeitstag hatte die verbliebene Belegschaft bereits am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt: "Ab 13 Uhr war ein Grillfest, das die Firma organisiert hatte und das auch angenommen worden ist." Gefeiert worden sei dabei bis in den Abend hinein. Gebäude und Grundstück gehören noch Coca-Cola, Sprecherin Witt erklärte dazu: "Wir befinden uns aktuell in Verhandlungen zum Verkauf des Grundstücks."



Erinnerung an die Anfänge in den 1950erJahren: 30000 Flaschen wurden damals pro Tag abgefüllt und ausgeliefert. Erinnerung an die Anfänge in den 1950erJahren: 30000 Flaschen wurden damals pro Tag abgefüllt und ausgeliefert.



Im Oktober vergangenen Jahres hatte Pressesprecherin Anja Schenk aus Berlin die Schließung des Traunreuter Standortes von Coca-Cola als Reaktion des Getränkeunternehmens auf stark veränderte Rahmenbedingungen in der Logistik erklärt: "Supermarktketten übernehmen die Belieferung ihrer Filialen zunehmend selbst oder mit eigenen Partnern. Im Außer-Haus-Markt setzen Kunden verstärkt auf die Belieferung aus einer Hand. Beide Entwicklungen führen dazu, dass die Auslastung der ,Roten Flotte‘ ständig sinkt. Dadurch ist der Standort nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben."



Im Oktober 1951 wurde erstmals Coca-Cola in Traunreut produziert und ausgeliefert. Im Oktober 1951 wurde erstmals Coca-Cola in Traunreut produziert und ausgeliefert.



Zitiert wurde zudem Rudolf Greimel, Geschäftsleiter Coca-Cola Bayern, mit folgenden Worten: "Wir haben alle Optionen sorgfältig geprüft und dieser Entschluss ist uns nicht leicht gefallen. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir aber der Marktentwicklung und den Wünschen unserer Kunden Rechnung tragen."

Freddy Adjan, Landesbezirksvorsitzender der zuständigen Gewerkschaft NGG, kritisierte damals, dass die Probleme hausgemacht sind: "Coca-Cola hat vergangenes Jahr angekündigt, nur noch Ein-Weg-Verpackungen verwenden zu wollen und sich von Mehrweg zu trennen." Dadurch würden nach der Auslieferung die Lastwagen nur noch leer zurückfahren, was deren Einsatz entsprechend wirtschaftlich unattraktiver mache. Adjan warnt, dass diese Strategie auch Probleme bereiten könne: "Die Kunden können sehr schnell grantig werden, wenn die Lieferung dann nicht mehr zuverlässig funktioniert. Der Handel ist da gnadenlos und listet die dann aus."

Begonnen hatte die Produktion der Brause in Traunreut im Oktober 1951. Helmut Baumhoer begann in einer ehemaligen Munitionshalle mit dem Vertrieb von Coca-Cola, die Firma hieß Getränke-Industrie Chiemgau GmbH. Baumhoer bezog Coca-Cola in der Anfangszeit noch aus München. Im Juli 1952 war dann die Produktionsfabrik in Traunreut fertiggestellt worden. Mit neun Lieferfahrzeugen waren die Flaschen bis nach Altötting, Berchtesgaden, Mühldorf und Wasserburg ausgeliefert worden. In vollautomatischen Abfüllanalagen war das Getränk abgefüllt worden.

In einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1954 werden die Anfänge der Produktion beschrieben: "Dem modernen klarlinigen Bau mit seinen hellen und peinlich sauberen Räumen sieht man es heute nicht mehr an, dass er aus einer alten Halle der früheren Muna entstanden ist. Die Firma kann es sich leisten, durch zwei große Schaufenster jedem Vorübergehenden Gelegenheit zu geben, sich von der hygienischen Abfüllung zu überzeugen."

In der Produktion sei das Wasser erst enthärtet, keimfrei und steril gemacht sowie mit Kohlensäure versetzt worden. In drei 900 Liter fassenden Edelstahltanks wurde dann jeweils ein Sirup aus 450 Liter Wasser und 12,5 Zentner (625 Kilogramm) Zucker zubereitet, dem ein speziell in Essen zubereiteter Grundstoff zugefügt wurde. In genau bemessenen Mengen wurden anschließend das kohlensäurehaltige Wasser und der Sirup in Flaschen abgefüllt.

Die entsprechende Mischmaschine wurde laut dem Zeitungsbericht von einem Mitarbeiter des Traunreuter Betriebes erfunden und zum Patent angemeldet. 5000 Flaschen pro Stunde beziehungsweise 30000 pro Tag konnten so in der ehemaligen Muna-Halle abgefüllt und dann in die Region ausgeliefert werden. Schon damals wurde aber die Anschaffung einer neuen Anlage mit einer Kapazität zwischen 6000 und 7000 Flaschen pro Stunde angekündigt.

24 Mitarbeiter waren einst in Traunreut beschäftigt und mit den neun Auslieferungswagen täglich jeweils rund 150 Kilometer Strecke zurückgelegt. Die Lieferwagen hätten alleine bei der Auslieferung im Jahr 1953 rund 300000 Kilometer zurückgelegt. Mitversorgt worden seien von Traunreut aus auch Verteilerbetriebe in Rosenheim und Passau. Rund 1700 Kunden seien damit insgesamt beliefert worden. 1982 wurde die Produktion nach Fürstenfeldbruck verlagert und seither diente Traunreut nur noch als Logistik-Standort, von dem aus Lastwagen die Getränke in der Region ausfuhren.